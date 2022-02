Zdráhalová se zranila a nenastoupí do závodu s hromadným startem

Peking - Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová nenastoupí ze zdravotních důvodů do dnešního závodu s hromadným startem na olympijských hrách v Pekingu a nebude obhajovat osmé místo z Pchjongčchangu. Pětadvacetiletá česká reprezentantka se zranila v přípravě na svůj plánovaný poslední start na hrách.

"Nikola si v přípravě, v tréninku, způsobila natažení přitahovače stehna a bohužel za těchto okolností není schopna do takového závodu nastoupit," uvedl lékař rychlobruslařů na olympiádě Jaroslav Grodl.

Zdráhalovou nyní čeká v Číně standardní léčba, další vyšetření absolvuje příští týden po návratu do Česka. "Uvidíme, zda bude potřeba nějaká specializovaná péče, i to, jak dalece ji zranění pustí do dalších závodů v sezoně," dodal Grodl.

Rodačka z Dvora Králové nad Labem se v Pekingu představila v závodech na 500, 1000, 1500 a 3000 metrů. Nejlepšího výsledku dosáhla na trojce, kde obsadila 18. místo. Obecně se jí ale na druhých olympijských hrách nedařilo a nenavázala na výsledky z Pchjongčchangu.

"Je to hlavně psychicky náročné, nevím, kde mám hledat chybu. Těžko říct, kde to začalo. Ale už na posledním soustředění v Itálii jsem se necítila úplně ideálně a táhne se to se mnou až do teď," řekla Zdráhalová ČTK a MfDNES po nevydařeném závodě na 1000 metrů.