Praha - Nelehký úkol pokusit se navázat na vydařenou minulou sezonu čeká na rychlobruslařku Nikolu Zdráhalovou. Reprezentační kolegyně Martiny Sáblíkové si v předešlém roce vytvořila osobní rekordy na všech tratích, postoupila na olympijské hry a v Pchjongčchangu se představila hned ve čtyřech závodech.

"Uvědomuji si, že laťka je hodně vysoko. Minulá sezona pro mě byla až ohromující," uvedla Zdráhalová, kterou čeká ostrý start nové sezony v polovině listopadu v Japonsku. Světový pohár začne v Obihiru. Osobně si však velké cíle neklade. "Budu ráda, když se kvalifikuji na mistrovství světa a Evropy," řekla.

Po náročné předešlé sezoně Zdráhalová stejně jako Sáblíková déle odpočívala a trénovat začala později. I proto je zvědavá, jak na tom v Japonsku v porovnání s konkurencí bude. "Příprava byla opravdu jiná. Já teď opravdu nedokážu říct, na co máme. Uvidíme až v sezoně, kdy se všichni sejdeme na stejné dráze," řekla dvaadvacetiletá rychlobruslařka.

Ocenila ale, že trenér Petr Novák nyní netlačí na výsledky a chce celou přípravu směřovat až k další olympiádě v roce 2022 v Pekingu. Tam by měla Zdráhalová již patřit mezi medailové adeptky. "Jestli se to má pomalu přibližovat (ke stupňům vítězů), tak to beru. Máme čas," pousmála se rodačka z Dvora Králové nad Labem.

Volnější léto Zdráhalová využila i k tomu, že se přestěhovala, dodělala školu a získala řidičák. "Takže toho bylo docela hodně," řekla. Při cestách na soustředění se tak za volantem může střídat se Sáblíkovou. "Snažím se, aby Martina netrávila tolik času za volantem. Někdy se ale stane, že mě k řízení ani nechce pustit," přiznala.

Zdráhalová v minulé sezoně startovala prakticky ve všech závodech, ve kterých mohla. Na žádnou z tratí se nesoustředila. A podobné to zřejmě bude i nadále. "Asi to nebude jiné. Trenér vždy říká, že je nejlepší je startovat všude, kde to jde. Uvidíme podle programu závodů, co půjde skloubit," uvedla Zdráhalová. Prioritami ale zřejmě budou tratě 1500 a 3000 metrů a závody s hromadným startem.