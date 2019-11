Zdráhalová by se chtěla na patnáctistovce usadit mezi elitou

Praha - Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová věří, že díky povedené letní přípravě zrychlila. Hlavní tratí třiadvacetileté všestranné závodnice by měla být patnáctistovka, v níž by se chtěla usadit mezi elitou. V minulé sezoně Světového poháru pendlovala mezi divizemi A a B.

Loni Zdráhalová neměla optimální letní přípravu, protože si po olympijských hrách v Pchjongčchangu stejně jako Martina Sáblíková dopřála delší volno. Podepsalo se to na jejích výkonech v úvodu ročníku, ale postupem času se zlepšovala. "Během sezony šla fyzička nahoru a vrátila jsem se tam, kde jsem byla. Takže doufám, že na to navážu tuhle sezonu a že to půjde nahoru čím dál víc," řekla novinářům před startem Světového poháru, který začne 15. listopadu v Minsku.

Sebevědomí jí dodává povedený letní trénink. "Příprava už byla taková, jaká měla být. Myslím, že se to povedlo. Hodně práce bude ještě na ledě kvůli technice. Mám pořád nějaké rezervy, ale to se asi nezmění," uvedla svěřenkyně trenéra Petra Nováka.

Začíná osmou rychlobruslařskou sezonu, ale zkušeně si nepřipadá. "Pořád mě něco překvapuje. Hlavně mě pořád překvapují ty zatáčky na ledě," smála se. Je nejistá, když do nich najíždí. "Při té své rychlosti mám pocit, že je to hrozně rychlé a úplně to nezvládám. Ta velká mi nedělá takový problém, ale když mám nalítnout do té malé, tak mám pořád nějaký problém. Nevím, jestli je to už psychika, ale když letím do té malé, tak se zaleknu. Vždycky to nějak vyberu, takže zatím dobrý," popisovala.

Nejhorší to pro ni je na pětistovce. "Když vím, že mám malou domů, tak už to nezvládám před startem," svěřila se. Pětistovka by ale neměla být hlavní distancí závodnice, která startuje na různých tratích. "Vzhledem k tomu, že na olympiádě jsem byla osmá v závodě s hromadným startem, tak to mě asi nemine. Asi se budu snažit jezdit i tu pětistovku a víc ten kilák, protože mi to pomůže k té patnáctce, což by měla být asi hlavní disciplína, které bych se měla věnovat," přemítala Zdráhalová.

I když se v závodě z hromadným startem prosadila pod pěti kruhy do elitní desítky, není to její nejoblíbenější disciplína. "Musím říct, že mám radši individuální závody, protože v tom hromadném startu musí mít člověk i štěstí. Není to jen o tom, co má natrénováno. Asi nejsem zrovna typ, který by se tam s těmi holkami musel přetahovat, i když jsem hrála hokej," řekla Zdráhalová. Hokejové bodyčeky používat nemůže, protože je pravidla zakazují.

Na patnáctistovce by se ráda natrvalo usadila mezi elitou. "Chtěla bych stoprocentně na tu patnáctku, abych pořád nepadala z áčka do béčka a pak se posouvala z béčka do áčka. Doufám, že ten kilák se zrychlí, mám s tím teď nějaký problém, ale doufám, že se to rozjede," naznačila své ambice.

Závodí i na dlouhých tratích, hlavně na 3000 metrů. Pokud by se kvalifikovala, odjela by na mistrovství Evropy klidně i pětku.