Zdráhal rozhodl o výhře Litvínova v Karlových Varech

Karlovy Vary - Hokejisté Litvínova vyhráli v 31. kole extraligy v podkrušnohorském derby v Karlových Varech 3:2 v prodloužení a zabrali po dvou zápasech bez bodu. V čase 60:25 rozhodl útočník Patrik Zdráhal. Energie neprodloužila sérii tří vítězství, ale díky vyrovnání Jakuba Fleka 38 sekund před koncem třetí třetiny dosáhla alespoň na bod.

Úvodní pětiminutovka začala zostra. Hned na začátku se na útočné modré čáře zapomenutý Lauko ocitl zcela sám před brankou hostů, ale Godla mu včasným vypíchnutím puku šanci zmařil.

Ve výborné příležitosti se v přečíslení dvou na jednoho ocitl také Kohout, ale i jeho střelu z první zmařil litvínovský gólman. Na druhé straně byli blízko branky Jarůšek a zejména v 16. minutě Hübl, jehož střela z pravého kruhu skončila na tyči.

Ofenzivní hokej pokračoval i ve druhé dvacetiminutovce. Dvakrát se dostal do přečíslení Flek, nejdříve s Kašem a o chvíli později s Laukem, ale na výborného Godlu ani tentokrát karlovarští střelci nevyzráli. V 25. minutě se skóre mohlo změnit ve prospěch obou celků: nejdříve Mikúš nevyužil bekhendovou kličkou samostatný únik a hned z protiútoku se Zdráhalova střela zastavila na brankové čáře.

O minutu později další z nájezdů dvojice Flek, Hladonik přetavil druhý jmenovaný ve vedoucí branku Západočechů. Jenom díky výborným výkonům obou gólmanů se do konce druhé části skóre nezměnilo, a to ani poté, co domácí při vyloučení Demela a Irvinga nevyužili 55 vteřin trvající přesilovku pět na tři.

Karlovarští se pak neprosadili z dalších šancí a Severočeši vycítili šanci na vyrovnání. Ve 42. minutě sice ještě Lukeš při nabruslení před Novotného příležitost nevyužil, radoval se však v 47. minutě po teči Štichovy střely. Od vyrovnávací branky uplynulo pouhých 37 vteřin a po téměř totožné situaci otočil vývoj zápasu Jarůšek, který před brankou tečoval Irvingovo nahození od mantinelu.

Definitivně mohl utkání ve prospěch Vervy rozhodnout opět Lukeš, ale nájezd nezakončil přesně. Ofenzivní hokej pokračoval až do závěrečných minut utkání a 85 sekund před koncem základní hrací doby se trenér Pešout odhodlal ke hře bez brankaře, kterou po závaru před brankou hostů využil Flek. Na základě výzvy trenéra Országha museli vyrovnávací branku ještě potvrdit rozhodčí u videa.

V prodloužení rozhodl ve prospěch Litvínova Zdráhal, který si nabruslil před Novotného a procedil puk za jeho záda. Vítěznou branku hostů následně musel opět potvrdit videorozhodčí.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Myslím, že jsme odehráli velmi solidní utkání po ofenzivní stránce, ale doplatili jsme na neproměňování našich šancí a na naší neproduktivitu. Naráželi jsme na skvělého gólmana hostí a to byl hlavní kámen úrazu. Věděli jsme, že Litvínov bude hodně houževnatý v obraně a bude hrozit z nějakých přečíslení, což se také potvrdilo. V mnoha případech nás také musel podržet gólman Novotný. Nedokázali jsme odskočit na větší brankový rozdíl a nechali jsme soupeře víceméně lacino během čtyřiceti vteřin otočit zápas a potom se nám nepodařilo získat ani druhý bonusový bod. Myslím, že za aktivitu bychom si ho zasloužili, ale bohužel. Jeden bod určitě bereme, ale mysleli jsme na víc."

Vladimír Országh (Litvínov): "Myslím, že dnes jsme odehráli velmi solidní utkání proti dobrému soupeři. Podržel nás samozřejmě brankář Godla, na druhé straně také brankář domácích měl několik dobrých zákroků. Mohli jsme samozřejmě mít tři body, na druhou stranu jsme nemuseli mít ani jeden, takže jsme s dvěma body spokojeni. Potřebovali jsme co nejdříve zastavit negativní sérii proher. Byli jsme blízko třem bodům, ale musíme být pokorní, protože je potřeba uznat, že šance měli i domácí a brankář Godla nás často výrazně podržel. A to hlavně v přečísleních, která jsme soupeři dali. Každá výhra se počítá a měla by nás posunout dále. Samozřejmě mě těší výkon od půlky zápasu, kdy jsme se zlepšovali a za nepříznivého stavu jsme zápas překlopili na naši stranu. Šli jsme si za tím a byli jsme odměněni."

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 2:3 v prodl. (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 26. Hladonik (Flek, D. Kaše), 60. Flek (D. Kaše, Koblasa) - 47. F. Lukeš (Štich, V. Hübl), 48. Jarůšek (Irving, Ščotka), 61. P. Zdráhal. Rozhodčí: Hradil, Horák - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, Hladonik - Lauko, T. Mikúš, O. Beránek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout.

Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich, Demel, Kudla - P. Zdráhal, P. Svoboda, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Fronk, M. Hanzl, Válek - M. Látal, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.