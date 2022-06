Zdeněk Svěrák obdržel Zlatou cenu OSA za celoživotní přínos

Praha - Dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel Zdeněk Svěrák dnes obdržel Zlatou cenu Ochranného svazu autorského (OSA) za celoživotní přínos. Nejúspěšnějším skladatelem populární hudby a nejúspěšnějším textařem se stal Marek Ztracený. Do Zlatého fondu OSA byl zapsán in memoriam kytarista Luboš Andršt a skladba Dej mi víc své lásky Petra Jandy a Pavla Chrastiny. Cenu za propagaci a šíření české hudby udělila dozorčí rada OSA in memoriam skladateli Juraji Filasovi. Ceny dnes v celkem 15 kategoriích rozdali v pražském kulturním centru Vzlet.

Úspěšné hudební skladatele, textaře a nakladatele OSA ocenil posedmnácté. Výsledky se generují ze statistik OSA. Žebříčky se sestavují z nejúspěšnějších skladeb v posledních dvou letech. Jediné kategorie, které nejsou uděleny na základě dat, ale rozhodnutím dozorčí rady OSA, jsou Zlatá cena OSA za přínos české hudbě, Zlatý fond OSA za dlouhodobě nejhranější skladby nebo autory a Cena za propagaci a šíření české hudby.

"Poprvé jsme letos zařadili kategorii Nejúspěšnější streamovaný autor. Současná pokročilá doba si zařazení nové kategorie v podstatě vyžádala. Přehrávání hudby z hudebních internetových platforem je jednoduše na obrovském vzestupu a dnešní mladá generace hudbu jiným způsobem nekonzumuje," uvedl Michal Prokop, člen dozorčí rady OSA. Prvním vítězem této kategorie se stal raper Yzomandias.

Nejúspěšnější populární skladbou byla vyhlášena píseň I přes to všechno, která vznikla ve spolupráci Miraie Navrátila, Ondřeje Fiedlera a Davida Stypky. Ve vážné hudbě byla vyhlášena jako nejúspěšnější skladba Zlínské linie Petra Wajsara a jako skladatel Jan Zástěra. Nejúspěšnějším mladým autorem populární hudby se stal Viktor Sheen, ve vážné hudbě ocenili Daniela Chudovského.

Nejúspěšnějším autorem populární hudby v zahraničí se stal Viliam Béreš a nejúspěšnějším autorem vážné hudby v zahraničí skladatel Varhan Orchestrovič Bauer. Nejúspěšnějším nakladatelem byl v loňském roce Universal Music Publishing.

Při předávání cen zazněly písně českých autorů, které vznikly především v posledním roce. Vystoupili Aiko, Albert Černý, Ewa Farna, Giudi, Dominika Hašková, Marta Jandová, Mirai Navrátil, Michaela Palová a další.

OSA je sdružením skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a jiných nositelů práv, například dědiců. Spravuje autorská majetková práva k hudebním dílům. K 31. prosinci 2020 OSA smluvně zastupoval 10.106 nositelů práv, z toho 7071 žijících autorů, 2887 dědiců a 148 nakladatelů. Údaje za minulý rok OSA zatím nesdělil.