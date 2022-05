Zdeněk Rinth získal 80 procent Kary Trutnov, plánuje s ní tržby až 400 mil. Kč

Trutnov - Hlavním majitelem kožešnické a oděvní společnosti Kara Trutnov se stal s podílem 80 procent její dřívější vlastník Zdeněk Rinth. Pětinový podíl má skupina Natland Group. Letos Kara plánuje tržby 380 až 400 milionů korun, čímž by se dostala na hodnoty předcovidového roku 2019. ČTK to dnes řekl Rinth. Kara k letošnímu 1. dubnu úspěšně splnila reorganizační plán a ukončila 13 měsíců trvající insolvenční řízení. Vlastnické změny proces záchrany a reorganizace Kary podle Rintha završují.

Se skupinou Natland se Rinth spojil kvůli záchraně Kary, která v únoru 2021 skončila v úpadku. Před úpadkem Karu vlastnila investiční skupina C2H podnikatele Michala Mičky, který Karu od Rintha koupil v roce 2018. Řízení Kary Rinth opět převzal loni v květnu a její záchranu financoval vložením vlastních téměř 100 milionů korun. Reorganizační plán připravila investiční skupina Natland.

Kara, jejíž vznik sahá do roku 1948, pod Rinthovým vedením v polovině loňského května začala otevírat uzavřené prodejny. Nyní má v obchodních centrech 25 prodejen v Česku a sedm na Slovensku. Sklady a dílny má Kara v areálu v Trutnově - Bohuslavicích. Zaměstnává asi 160 lidí.

"Dál budu pokračovat v obchodní a finanční stabilizaci Kary. Dál budu Kaře poskytovat úvěrový rámec až do výše 50 milionů korun. Chystáme rekonstrukci některých prodejen a nyní naplno připravujeme kolekci pro podzim a zimu," řekl Rinth. Záměr tržeb až 400 milionů korun se podle něj zatím naplňuje. "Jarní kolekce byla úspěšná, pozici na trhu se nám daří upevňovat," řekl Rinth.

V rámci reorganizace, jejíž plán schválil soud loni v listopadu, se jediným vlastníkem Kary stala společnost Natland Pohledávková V., jejímž jediným vlastníkem byl Natland Group. V dubnu se stal společníkem Natland Pohledávkové V. Zdeněk Rinth s podílem 80 procent. Podíl Natland Group se snížil na pětinu. "V současné době připravujeme fúzi Natland Pohledávkové V. a Kary, aby se vlastnická struktura zjednodušila," řekl Rinth.

Téměř všechny nároky dlužníků Kara již uhradila. Pro úhradu pohledávek, které jsou postiženy různými incidenčními spory, Kara složila téměř šest milionů korun na zvláštní účet. Takzvaní nezajištění věřitelé by měli v reorganizaci získat zpět nejméně 9,59 procenta svých pohledávek, zatímco v případě konkurzu by to bylo 6,9 procenta. Kara měla 160 věřitelů, kteří po ní požadovali 277 milionů korun.

V rámci insolvence uplatnila nevyšší pohledávku 170 milionů korun skupina Natland, aby ji při reorganizaci přeměnila ve vlastnictví firmy. Původně šlo o pohledávku České spořitelny, od níž ji krátce po zahájení insolvenčního řízení získal Zdeněk Rinth, aby ji pak postoupil na Natland Pohledávkovou V.

Při podání insolvenčního návrhu v únoru 2021 Kara uvedla, že ji negativně zasáhla omezení spojená s epidemií koronaviru. Podle Natlandu byla důvodem insolvence Kary i neúspěšná obchodní strategie bývalého managementu a poskytování půjček ostatním společnostem ze skupiny C2H. V insolvenci skončily i další Mičkovy firmy, například oděvní firma Pietro Filipi

Skupina Natland dříve uvedla, že bude financovat spory, z nichž by mohli nezajištění věřitelé Kary získat další peníze. "A to v případě, že se podaří uplatnit škody vůči některým osobám zodpovědným za úpadek firmy," uvedla Natland.