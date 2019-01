Praha - Jako vítězství populismu nad zdravým rozumem a právním státem vnímá schválení novely o zdanění peněžité části restitucí generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Uvedl to na twitteru. Sněmovna dnes schválila novelu zákona, kterou předložili poslanci KSČM. Historik Jaroslav Šebek ČTK řekl, že prosazení novely svědčí o tom, že komunisté v české společnosti přes relativní neúspěch v parlamentních volbách hrají jednu z klíčových rolí.

Peněžité náhrady církve dostávají od státu za majetek, který vydat nelze. Zdanění náhrad, o které komunisté usilují, patří k podmínkám této strany pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Předloha nyní poputuje do Senátu, kde se předpokládá její zamítnutí. Dolní komora by se jí v takovém případě zabývala znovu. Kritici novely tvrdí, že by se danila náhrada za ukradený majetek a že návrh je protiústavní.

"K dnešnímu hlasování ve Sněmovně chci říci jediné: zvítězil populismus nad zdravým rozumem a právním státem!," uvedl na sociální síti Přibyl. Katolická církev, jež je příjemcem nejvyšší sumy vyplácené v náhradách, opakovaně říká, že církevní restituce v současné podobě nejsou nadhodnocené a jsou výhodné pro stát i obyvatele ČR. Součástí zákona o majetkovém vyrovnání je i odluka církví od státu.

Šebek dnes řekl, že pokud by církve mohly řádně hospodařit se svým majetkem, byl by výnos do státní pokladny vyšší, než bude ze zamýšleného zdanění. Připomněl, že takzvané církevní zákony, jimiž komunistický režim zavedl kontrolu nad životem církví a náboženských společností v Československu, byly přijaty v roce 1949. Komunistický návrh na zdanění tak vnímá jako smutný dárek komunistů k 70. výročí této události.

"Řada původně církevních památek a staveb pak ve vlastnictví státu zchátrala, je to (návrh na zdanění) od komunistů farizejské," řekl Šebek. Rétorika komunistů se podle něj ani za 70 let nezměnila. "Demokratické strany včetně hnutí ANO by neměly naskakovat na komunistickou propagandu," řekl. K propagandě řadí i nedávno vydanou knihu bývalého předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka o církevních restitucích a údajné škodlivosti církve.

Zákon o církevních restitucích z roku 2012 počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny podle tohoto zákona už od roku 2013.