Zdá se mi, že si pořád něco nalháváme, řekl po další prohře kapitán Kovář

Moskva - I pátý zápas v sezoně čeští hokejisté prohráli, a pokud by přidali ještě jeden neúspěch, vyrovnali by historicky nejhorší úvod ročníku samostatné české reprezentace ze sezony 2014/15. Kapitán Jan Kovář byl po porážce 2:5 s domácím Ruskem na Channel One Cupu z výkonu národního mužstva hodně rozezlený.

"Bylo to 0:3 hned na začátku. Ten by hodně špatný. Něco si říkáme a bylo 14 vteřin a po buly dostaneme gól. Pak jsme byli prostě připos..., to nemůžu říct jinak. Ve finále, když jsme zjistili, že s nimi můžeme hrát, tak bylo pozdě. O všem v tom začátku vypovídá první přesilová hra, v které jsme si to asi pětkrát sami vyhodili bez nějakého ruského tlaku, takže už to bylo potom takové nervózní. Skákalo nám to a nevěřili jsme si," řekl Kovář novinářům.

Češi sice v počtu střel na branku soupeře předčili 29:21, ale útočník Zugu viděl reálný obrázek zápasu. "Zdá se mi, že si tady furt něco nalháváme. Najdeme úsek pěti minut, kde hrajeme vyrovnaně nebo chvíli přehráváme soupeře, a prohrajeme 2:5. Už toho mám celkem dost. Byli jsme jasně horší a nemá cenu si nalhávat, jestli byl vyrovnaný nějaký počet střel," prohlásil Kovář.

"Myslím, že kdyby ještě gólman (Roman Will) v první třetině něco nechytnul, tak to bylo pět. Sedíme tam čtyřicet minut a klepeme se, abychom nedostali desítku. Nebudeme se vymlouvat, že chvilku soupeři stačíme a koukneme se na tu pravdu a řekneme si do očí, že jsme byli horším týmem," konstatoval Kovář.

Na listopadovém turnaji Karjala v Linköpingu a Helsinkách, kde Češi ve třech zápasech nebodovali, účastník sedmi světových šampionátů a olympiády v Pchjongčchangu nehrál, ale černou sérii chce ukončit. Jen v ročníku 2014/15 pod koučem Vladimírem Růžičkou prohráli Češi na startu sezony šestkrát v řadě a Kovář by to teď pod trenérem Filipem Pešánem nerad napodobil.

"Je jedno, jestli jsem hrál nebo nehrál všechny (zápas). Jsme prostě všichni na jedné lodi a máme zítra další pokus. Dokud si nepřestaneme nalhávat, že hrajeme dobře, tak se nikam nepohneme. Zítra máme možnost odehrát další utkání a pokusit se zlomit tu sérii a aspoň jednou na turnaji vyhrát. Doteď jsme nic nepředvedli, tak máme šanci ne to napravit, protože ten zápas nevrátíme, ale udělat aspoň jeden dobrý zápas," dodal Kovář.