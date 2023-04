Zbytečně jsme si to zkomplikovali, ale ubojovali jsme to, řekl Čerešňák

Třinec (Frýdecko-Místecko ) - Rozhodující sedmý zápas dokázali vybojovat v semifinálové sérii extraligy proti Třinci hokejisté Pardubic. Ale v závěrečné třetině jim duel na ledě Ocelářů přinesl mnohem větší komplikace, než si za stavu 4:0 po dvou třetinách představovali. Podle slovenského obránce Petera Čerešňáka si za to Dynamo mohl samo, že nenavázalo na do té doby ideální výkon.

"Dvě třetiny byly z naší strany fantastické a třetí infarktová. Pro nás to byl perfektní zápas, ale jen ty dvě třetiny. V třetí jsme si to zbytečně zkomplikovali, posadili jsme Třinec na koně. V poslední dvacetiminutovce dominoval, ale ubojovali jsme to a jsme šťastní. Jdeme do sedmého zápasu a tam necháme všechno," řekl Čerešňák v rozhovoru s novináři.

Obraz hry se v závěrečném dějství zcela změnil a Oceláři mezi 44. a 54. minutou snížili na 3:4. Dynamo uklidnila až 63 sekund před koncem pojistka Lukáše Radila při power play do prázdné branky. "Musíme si na to dávat pozor. Bylo to 4:0 a pak zbytečně velké drama. Nakonec se nám povedlo dát gól do prázdné branky, pak už jsme to nějak ukopali," oddechl si Čerešňák.

Branka Andreje Nestrašila z 54. minuty na 3:4 v přesilové hře byla uznána až zpětně podle videozáznamu, na které sudí Antonín Jeřábek a Daniel Pražák viděli puk po zákroku Romana Willa levým betonem už za brankovou čárou. "Bránil jsem jejich přesilovku, ale vůbec si nevybavuji situaci, kdy puk přešel čáru. Musím se na to ještě podívat. Točil jsem se nějak za pukem. Jak to rozhodčí viděli na videu, tak gól platil. Jasné. Já si ale vůbec nebyl jistý," uvedl.

Doufal, že Třinec ztrátu nedotáhne. "Věřili jsme, ale nikdy nevíte, co nastane. Zvlášť při těch přesilovkách, kdy to létalo zleva doprava přes brankoviště, tam musí člověk věřit, že to dobře dopadne a taky to tak dopadlo. Jsme rádi," podotkl třicetiletý odchovanec Dukly Trenčín.

Oslabení se podle něj musí Dynamo vyvarovat. "Mají sílu v přesilovkách. Ve třetí třetině jsme měli tři vyloučení, to bylo úplně zbytečné. Čím víc budeme hrát pět na pět, tím líp pro nás. Na to se musíme soustředit. Musíme lépe zvládat ty závěry," řekl Čerešňák.

Inspiraci pro klíčový duel o postup naopak podle něj lze čerpat z prvních čtyřiceti minut. "Tak bychom si to představovali, abychom hráli. Musíme na to příště navázat," konstatoval Čerešňák. Souboj vítěze základní části s mistrem posledních tří dohraných ročníků bude mít podle něj spravedlivé vyvrcholení. "Každý zápas je skvělý jak pro nás, tak pro diváky. Dva silné mančafty a sedmý zápas to rozhodne. My jsme šťastní, že jsme to dnes zvládli a budeme to chtít urvat," uvedl.

Domácí prostředí bere jako velkou výhodu. "Přijde deset tisíc fanoušků, kteří nás ženou dopředu. Třinec teď pojede za námi, což je jejich další minus. Doma je doma, je dobře, že jsme hráli tak, že jsme si takovou pozici vybojovali. Budeme se i pro lidi snažit podat co nejlepší výkon. Oba mančafty do toho dají sto procent a lepší, možná i šťastnější, postoupí dál. Rozhodně si nic nedarujeme," dodal Čerešňák.

