Zbytečné fauly nás stály zápas, uvědomoval si obránce Haš

Sraz české hokejové reprezentace do 20 let před mistrovstvím světa v Ostravě a Třinci, 16. prosince 2019 ve Frýdku-Místku. Zleva obránce Martin Haš a útočník Jan Myšák. ČTK/Pryček Vladimír

Ostrava - Hokejový obránce Martin Haš se podílel na všech třech gólech českého týmu v druhém zápase mistrovství světa hráčů do 20 let proti Německu, po jeho skončení však žádný důvod k radosti neměl. Český tým prohrál s nováčkem elitní skupiny 3:4, nenavázal na úvodní výhru nad Ruskem a zkomplikoval si boj o postup do čtvrtfinále.

"Osobní body tady nikdo neřeší, vždy bych je vyměnil za tři body. Každý z kluků chce urvat co nejlepší výsledek. Na to se soustředíme," řekl Haš po zápase, ve kterém jednou skóroval a připsal si dvě asistence. "Je to obrovské zklamání. Měli jsme se vyvarovat faulů, které jsme dělali. Musíme se zlepšit do dalších zápasů, věřím, že to vyjde," uvedl osmnáctiletý bek.

Český tým v utkání nasbíral devět dvouminutových trestů, ze kterých byli dva až po jeho skončení. A Němci tři početní výhody využili. "Pár zbytečných faulů tam bylo. Díky tomu hrálo pár stejných hráčů, další se na led ani nedostali, to je chyba. Kluci nejsou v tempu, musíme hrát v pěti a točit všechny lajny," podotkl Haš.

První přesilovku navíc domácí soupeři nabídli hned po devíti sekundách hry. A Německo ji šťastně využilo. Haš se sice ještě snažil situaci zachránit, ale když vyhazoval puk, trefil brankáře Lukáše Dostála. "Puk skákal na brankové čáře, snažil jsem se to dát pryč, ale bohužel jsem to dal přímo do Dostyho a od něho se to odrazilo do mně a pak do brány. Byl to trochu smolný gól, ale moc víc se toho dělat nedalo. Udělal jsem, co jsem mohl," řekl odchovanec pražské Sparty, který hraje ve Finsku.

Češi sice v závěru dokázali snížit z 1:4 na 3:4, vyrovnat už ale nedokázali. "Cítili jsme euforii, měli jsme přesilovky, byli celou dobu u nich v pásmu a mohli jsme ještě dát góly. Bohužel jsme vyrovnat nedokázali," litoval Haš. "Tak, jak jsme hráli deset minut na konci, jsme měli hrát celý zápas. Musíme to do příštích zápasů zlepšit," řekl.

Tým kouče Václava Varadi nyní čekají zápasy proti USA a Kanadě, a pokud nechce spoléhat na ostatní, musí k jistotě postupu bodovat. "Stačí hrát svoji hru, kterou víme, že umíme. A vyvarovat se faulů, ubojovat to. Proti Rusku jsme to ukázali," uvedl Haš. Nad možností, že by Češi bojovali o udržení mezi elitou, vůbec nepřemýšlí. "Teď máme v hlavě jen příští zápas, do toho musíme jít se vším, co máme," dodal před pondělním soubojem s USA.