Zbrojaři Czechoslovak Group a Rheinmetall chtějí společný podnik

Praha - Česká zbrojní společnost Czechoslovak Group (CSG) podepsala na Pražském hradě memorandum o založení společného podniku s německou firmou Rheinmetall AG. Podpisu se zúčastnil prezident Miloš Zeman. Podpis smlouvy je v plánu na polovinu prosince, uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podrobnosti o plánech obou velkých zbrojařských společností zveřejněny nebyly.

"Memorandum na Pražském hradě podepsali za Czechoslovak Group generální ředitel Michal Strnad a za Rheinmetall AG předseda představenstva Armin Papperger," uvedl Ovčáček.

Podle informací ČTK záměrem společného projektu je, aby se skupina CSG stala klíčovým českým průmyslovým i obchodním partnerem společnosti Rheinmetall Landsysteme GmbH pro oblast obrany. Cílem bude do Česka přenést výrobu a know-how strategických obranných technologií, které budou sloužit pro projekty v rámci zemí V4 (ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) a pro další exportní teritoria.

CSG se tak má zapojit jako dodavatel do projektů skupiny Rheinmetall, což by mělo přinést zapojení i desítkám dalších firem českého obranného průmyslu v rámci dodavatelského řetězce. Společný podnik by se měl podílet zejména na exportních projektech, na kterých budou obě firmy spolupracovat. "Nemá se jednat o montovnu, ale společnost, která se bude podílet na vývoji a výrobě finálních produktů. Spolupráce by ale měla začít dodávkami pro běžící projekty Rheinmetall Landsysteme, pro jejichž splnění se německému koncernu hodí zapojení dalších výrobních kapacit," řekl ČTK zdroj seznámený s projektem.

Rheinmetall AG patří mezi největší německé i evropské výrobce zbraní. V České republice se účastní největšího armádního tendru české historie na pořízení 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za více než 50 miliard korun. České armádě firma Rheinmetall Landsysteme nabízí vozidlo Lynx. Nedávno s tímto obrněncem společnost uspěla v Maďarsku. Pod Rheinmetall Automotive také patří tři ústecké závody KS Kolbenschmidt, Pierburg a KS CZ Motorservice.

Pod skupinu CSG patří několik desítek firem včetně důležitých zbrojařských závodů. Vlastní například kopřivnickou automobilku Tatra Trucks. CSG je důležitým dodavatelem české armády. Vyrábí pro ni nejen nákladní vozy a podvozky Tatra, ale také třeba obrněná vozidla Pandur. CSG vlastní rovněž pardubickou společnost Retia, která vyrábí radarové systémy, systémy velení a řízení či záznamové systémy.