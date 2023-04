Zboží z Ukrajiny by se podle českého ministerstva mělo prioritně vyvážet mimo EU

Praha - Zboží z Ukrajiny by mělo prioritně směřovat mimo EU a je třeba monitorovat vliv dovozu zemědělské produkce na domácí producenty. ČTK to dnes řekl mluvčí českého ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Na dovoz levného obilí z Ukrajiny si stěžují polští zemědělci. Tamní vláda vyzvala Evropskou komisi, aby vývoz do EU omezila. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR upozorňují na to, že čeští zemědělci mají kvůli dovozu ukrajinského obilí na evropský trh problém prodat část loňské úrody. Upozorňují i na bezpečnostní rizika.

Kvůli situaci na polském trhu dnes polský ministr zemědělství Henryk Kowalczyk oznámil, že podá demisi. Polská vláda již minulý týden požádala Evropskou komisi (EK), aby použila všechny nástroje k omezení vývozu ukrajinského obilí na unijní trh. Kowalczyk uvedl, že Evropská komise požadavek zemědělců neplní a zveřejnila návrh na prodloužení dovozu obilí z Ukrajiny bez cla a bez kvót o další rok, tedy do června 2024.

K požadavku Polska se přidalo i Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko a Slovensko. V dopise předsedkyni EK Ursule von der Leyenové státy navrhly obnovení cel a kvót na ukrajinské zemědělské produkty v případě, že příliv těchto produktů snižující ceny na unijních trzích nebude možné zastavit jiným způsobem.

České ministerstvo zemědělství podle mluvčího situaci na trzích intenzivně monitoruje. Uvedl, že státy v blízkosti Ukrajiny mají kvůli růstu dovozu problém s konkurenceschopností vlastních zemědělců, zejména jde o obiloviny a olejniny. "V některých regionech unie způsobuje tento dodatečný dovoz nadbytečnou nabídku, pokles cen nebo přesycení logistických řetězců," doplnil s tím, že ČR podpořila iniciativu Polska v hledání řešení problémů vyvolaných zvýšeným dovozem.

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala hrozí, že čeští zemědělci nebudou mít kde uskladnit úrodu z blížící se sklizně. Upozornil na to, že komodity, které skončí na evropském trhu, sem dováží obchodníci a ukrajinští zemědělci dostanou jen zlomek z ceny, za kterou je prodají. Podle Doležala je potřeba, aby se kontrolovalo, kam produkce z Ukrajiny směřuje. Řešením by mohly být také mimořádné intervenční nákupy určené na humanitární pomoc.

Mluvčí Zemědělského svazu ČR Vladimír Pícha upozornil na rozdílnou kvalitu českých a ukrajinských surovin. "Ve většině případů sice pšenice z Ukrajiny splňuje bezpečnostní limity pro použití v EU, ovšem mnohdy nesplňuje kvalitativní požadavky pro potravinářské a často i krmivářské použití. Mouka a těsto vyrobené z této pšenice mají zcela jiné vlastnosti než z obilí pěstované podle evropských postupů," uvedl. Doplnil, že mimo EU lze používat řadu prostředků na ochranu rostlin, které jsou v členských státech zakázané.

Doležal uvedl, že členové komory se setkávají s informacemi o dovozu vajec a drůbežího masa z Ukrajiny, u kterých nemusí být zřejmá země původu, protože se zásilky balí v Polsku a na Slovensku. "Většina těchto zásilek není určena pro přímý prodej, ale končí podle našich informací zejména v gastronomii. Je třeba zdůraznit, že tyto zásilky rovněž nemusí splňovat přísné evropské standardy pro chov drůbeže," dodal.