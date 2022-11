Zbořil svým prvním gólem v NHL zařídil výhru Bostonu, prosadil se také Chytil

New York - Hokejový obránce Jakub Zbořil svým prvním gólem v kariéře v NHL pomohl Bostonu k výhře 3:1 nad Buffalem. Bodově se pod vítězství Bruins podepsali také asistující Tomáš Nosek a David Pastrňák. Jedinou branku NY Rangers v zápase s Nashvillem vstřelil Filip Chytil, prohru 1:2 ale neodvrátil. Do hry se zapojili také dva čeští brankáři. Pavel Francouz Coloradu vychytal vítězství 4:1 nad Carolinou a Karel Vejmelka na ledě New Jersey neodvrátil porážku Arizony 2:4.

Zbořil v 53. minutě obstaral vítěznou branku Bostonu a v 65. zápase v NHL ukončil své čekání na gól. Český bek po Noskově přistrčení dostal spoustu času na zamíření a střelou nad beton překonal gólmana Craiga Andersona.

Dvě minuty před koncem se do statistik zapsal také David Pastrňák, jenž povedenou otočkou začal akci, na jejímž konci byl kapitán Bruins Patrice Bergeron. Pastrňák zaznamenal 23. bod v sezoně a je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem soutěže.

Chytil svým čtvrtým gólem v sezoně neodvrátil prohru NY Rangers v Nashvillu. Český útočník v polovině zápasu vystřelil z prostoru mezi kruhy a snížil na 1:2. Více však Rangers nestihli a prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Vydařené utkání odchytal brankář Colorada Francouz. Plzeňský rodák kryl v souboji s Carolinou 24 střel a poprvé v sezoně se radoval z vítězství. Jedinou branku český gólman inkasoval ve 35. minutě, kdy ho po přečíslení dva na jednoho překonal Jordan Staal.

Vítězné tažení Arizony skončilo na třech zápasech. Coyotes, v jejichž brance Vejmelka zastavil 22 střel, nestačili na rozjeté New Jersey a prohráli 2:4. Devils, jimž chyběli zranění Ondřej Palát a Vítek Vaněček, naopak prodloužili svou sérii výher na devět zápasů.

Statistika sobotních zápasů NHL:

Philadelphia - Ottawa 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky: 7. Hayes - 40. a 47. DeBrincat, 15. Chabot, 57. Stützle. Střely na branku: 38:27. Diváci: 16.912. Hvězdy zápasu: 1. DeBrincat, 2. Talbot, 3. Giroux (všichni Ottawa).

Florida - Edmonton 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Branky: 43. a 56. Bennett (na druhou Gudas) - 32. a 47. Barrie, 56. Foegele, 59. Nugent-Hopkins. Střely na branku: 42:31. Diváci: 16.579. Hvězdy zápasu: 1. Barrie (Edmonton), 2. Bennet (Florida), 3. S. Skinner (Edmonton).

Buffalo - Boston 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 6. T. Thompson - 39. a 59. Bergeron (na druhou Pastrňák), 53. Zbořil (Nosek). Střely na branku: 32:30. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Kinkaid, 3. Zbořil (všichni Boston).

Toronto - Vancouver 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Branky: 22. Matthews, 27. Engvall, 31. Jordie Benn - 4. Horvat, 13. J. T. Miller. Střely na branku: 35:30. Diváci: 19.497. Hvězdy zápasu: 1. Jordie Benn, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Horvat (Vancouver).

Montreal - Pittsburgh 5:4 v prodl. (1:0, 0:2, 3:2 - 1:0)

Branky: 2. J. Anderson, 41. Caufield, 45. Suzuki, 55. Monahan, 62. Hoffman - 22. Petry, 24. Rakell, 44. Malkin, 55. McGinn. Střely na branku: 42:24. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Suzuki (Montreal), 2. Zucker (Pittsburgh), 3. Hoffman (Montreal).

New Jersey - Arizona 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Branky: 7. Tatar, 10. J. Hughes, 32. J. Boqvist, 35. Hamilton - 10. Guenther, 29. Keller. Střely na branku: 26:18. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 58 minut a 11 sekund, inkasoval čtyři branky z 26 střel a úspěšnost zákroků měl 84,6 procenta. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Tatar, 2. J. Hughes, 3. Schmid (všichni New Jersey).

Nashville - NY Rangers 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 5. Pärssinen, 29. Jankowski - 32. Chytil. Střely na branku: 18:35. Diváci: 17.196. Hvězdy zápasu: 1. Pärssinen, 2. Saros, 3. Jankowski (všichni Nashville).

Colorado - Carolina 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Branky: 15. a 18. Makar, 44. a 58. MacKinnon - 35. J. Staal. Střely na branku: 28:25. Pavel Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval jeden gól z 25 střel a úspěšnost zákroků měl 96 procent. Diváci: 18.127. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Makar, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

NY Islanders - Columbus 4:3 v prodl (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 28. a 40. Nelson, 53. Mayfield, 61. Parise - 24. Sillinger, 31. Bemström, 50. Bjork. Střely na branku: 46:29. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Nelson, 2. Mayfield, 3. Aho (všichni NY Islanders).

Calgary - Winnipeg 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Branky: 4. E. Lindholm, 18. Ružička, 39. Lewis - 15. Pionk, 25. Dubois. Střely na branku: 35:24. Diváci: 18.501. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Růžička, 3. Andresson (všichni Calgary).

Vegas - St. Louis 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Branky: 11. Reilly Smith, 23. Kessel - 10. Saad, 37. Barbašev, 37. O'Reilly. Střely na branku: 36:28. Hvězdy zápasu: 1. O'Reilly (St. Louis), 2. Reilly Smith (Vegas), 3. Binnington (St. Louis).

Anaheim - Chicago 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

Branky: 1. Terry, 12. Henrique - 14. a 58. Tinordi, 25. Roos. Střely na branku: 41:22. Diváci: 15.148. Hvězdy zápasu: 1. Tinordi (Chicago), 2. Terry (Anaheim), 3. Domi (Chicago).

Los Angeles - Detroit 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Branky: 27. a 34. Durzi, 1. Grundström, 14. Fiala - 5. Kubalík (Hronek), 42. Larkin, 58. Hronek (Kubalík). Střely na branku: 21:21. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Durzi, 2. Danault, 3. Kaliyev (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 15 13 0 2 60:33 26 2. Toronto 16 8 3 5 45:44 19 3. Florida 15 8 1 6 48:46 17 4. Detroit 15 7 3 5 44:50 17 5. Montreal 15 8 1 6 47:48 17 6. Tampa Bay 14 7 1 6 43:46 15 7. Buffalo 15 7 0 8 55:52 14 8. Ottawa 14 5 1 8 49:49 11

Metropolitní divize:

1. New Jersey 15 12 0 3 55:38 24 2. NY Islanders 16 10 0 6 53:41 20 3. Carolina 15 9 1 5 47:43 19 4. NY Rangers 16 7 3 6 48:47 17 5. Philadelphia 14 7 2 5 36:38 16 6. Washington 16 7 2 7 46:47 16 7. Pittsburgh 15 6 3 6 54:52 15 8. Columbus 14 4 1 9 38:61 9

Západní konference,

Centrální divize:

1. Colorado 13 8 1 4 49:35 17 2. Winnipeg 13 8 1 4 40:31 17 3. Dallas 14 8 1 5 51:37 17 4. Minnesota 14 7 1 6 40:42 15 5. Chicago 14 6 3 5 38:43 15 6. Arizona 14 6 1 7 39:50 13 7. Nashville 15 6 1 8 40:51 13 8. St. Louis 13 5 0 8 31:48 10

Pacifická divize:

1. Vegas 16 13 0 3 59:37 26 2. Los Angeles 17 10 1 6 56:57 21 3. Seattle 15 8 2 5 50:42 18 4. Edmonton 16 9 0 7 59:58 18 5. Calgary 14 6 2 6 41:45 14 6. Vancouver 15 4 3 8 51:61 11 7. San Jose 16 4 3 9 44:58 11 8. Anaheim 15 4 1 10 42:68 9