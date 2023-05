Zbořil si vzal k srdci otcovy rady a slavil premiérovou branku v reprezentaci

Riga - Obránce Jakub Zbořil z Bostonu si po čekání na prostor na ledě v nabitém kádru Bruins v NHL užívá první zápasy v reprezentaci a hned v tom čtvrtém oslavil premiérový gól. V neděli úvodní brankou zápasu nasměroval české hokejisty k výhře ve druhém duelu na mistrovství světa v Rize nad Kazachstánem 5:2. V paměti bude mít svoji první reprezentační trefu jako výstavní. Od modré čáry si povyjel do výhodné pozice mezi kruhy, využil clonu Lukáše Sedlák před Andrejem Šutovem a trefil přesně pravý horní roh branky.

Gól zařadil mezi nejhezčí v kariéře. "Rozhodně. Podruhé v sezoně jsem se podíval, kam chci střílet, mám z toho dva góly. Asi bych měl koukat častěji. Pomáhá to. Nechali mi hrozného prostoru, úplně to otevřeli," řekl novinářům šestadvacetiletý Zbořil.

V Rize ukazuje své ofenzivní schopnosti. Ze dvou zápasů na turnaji má na kontě sedm střel na branku a je v českém týmu druhý za dalším obráncem Janem Košťálkem, který zamířil mezi tyče už devětkrát. "Já chci vždycky každou akci ještě vyšperkovat, střela pro mě není první volba, hledám někoho druhého. Asi bych měl být víc sobec. Táta mě celou dobu očkuje, ať víc střílím, tak jsem si to vzal k srdci. Snažím se. A Kozy (Košťálek)? Toho jsem se ptal, co mu Kazaši udělali. Ostřeloval to jak snajpr. Šil jednoho Kazacha za druhým," prohlásil Zbořil.

Na rozdíl od Košťálka ale Zbořil nechodí na přesilové hry. "Už jsem se ptal, proč tam nejsem...," řekl se smíchem. "Ne. Vůbec. Jsem na mistrovství světa poprvé, trenéři mě ještě chtěli vidět v Brně na Českých hrách a já jsem rád, že tu vůbec můžu být. Nekomplikuju si hlavu tím, kde nejsem. Soustředím se na to, kde hraju," podotkl Zbořil, jehož si Boston vybral v roce 2015 v 1. kole draftu na 13. pozici. V NHL má na kontě 76 utkání, jeden gól a 15 asistencí.

Naposledy hrál za Bruins 9. dubna a celkem v sezoně odehrál 22 utkání s bilancí čtyř bodů (1+3). V reprezentaci debutoval na Českých hrách v rodném Brně na ledě mateřské Komety víkend před šampionátem a v duelech se Švédskem a Švýcarskem si řekl o nominaci. Další zápisné za premiérovou trefu už se mu moc platit nechtělo. "Nestrašte mě. Já už za první start za českou reprezentaci platil deset tisíc. Další už moc platit nechci," řekl s úsměvem Zbořil.

Puk na památku má schovaný. "Dojel mi pro něj David Tomášek, to od něj bylo hezké. Stihl jsem si zaskákat s fanoušky a dobrý," popsal Zbořil své okamžiky euforie. Pro cenný suvenýr má tradiční místo. "Táta mně s bráchou Adamem udělal jako malým poličku, kde máme všechny medaile, poháry a trofeje, co jsme kdy vyhráli. Tam ho dám."

O rok starší bratr Adam, útočník Komety, ji prý plnil vždy daleko více. A nejen poličku s trofejemi. "Je plná hlavně od bráchy ze žákovských kategorií. Já vždycky žárlil, protože děda nám navíc za každý gól dával padesát korun. Adamovo prasátko bylo pořád plné, já tam měl sotva čtyři," líčil, jak se těžko se sourozencem útočníkem soutěžilo.

Zbořil nastupuje v obraně vedle zkušeného Michala Jordána a spolupráci si pochvaluje. "Je to dobrý rafan v soubojích. Brání, bojuje v rozích, a když má puk, přihraje. Já chci zas mít na starosti rozehrávku. Sedlo si to," pochvaloval si. Nijak mu nevadí, že se na rozdíl od obvyklých šesti beků v NHL točí v reprezentací kompletní osmička. "Je to těžké, ale já si tuhle sezonu asi zvykl. Když už jsem za Boston hrál, hodně jsem toho v tom zápase naseděl na střídačce a na led chodil studený."

Byl rád, že český tým zvládl roli favorita proti Kazachstánu a po úvodní výhře nad Slovenskem 3:2 si připsal znovu plný počet bodů. I přes prohranou druhou třetiny, v které soupeř snížil na 1:2. "Byl to zajímavý zápas. Jednodušší, přitom těžký. Jen jsme se zbytečně nechali rozvášnit, jak nám nechali prostor, abychom si něco zkoušeli. Když vidíte tolik prostoru, chcete si to ťuknout. Jenže pak to blbě přeskočí a oni toho využívali. Rychle přečíslovali. Prakticky jediné, co chtěli dělat. Řekli jsme si pak s klukama i bez trenérů, že stačilo, takhle hrát nechceme a ať to zjednodušíme," dodal Zbořil.