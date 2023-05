Zbořil po debutu: Při hymně jsem měl husinu od krku až ke kotníkům

Ilustrační foto - Český hokejista do 20 let Jakub Zbořil.

Brno - Vítěznou premiéru v rodném Brně v hale mateřské Komety si užil v dresu české reprezentace Jakub Zbořil díky výhře 4:3 nad Švédskem na Českých Hrách. Šestadvacetiletý hráč Bostonu se musel vyrovnat vedle přesunu ze zámoří i s dlouhou zápasovou pauzou, protože za Bruins hrál naposledy 9. dubna.

"Moc si vážím toho, že jsem dostal ještě první střídání a ta tréma ze mě opadla trochu snáz, protože jsem se hnedka dostal do tempa. Jak jsme stáli na modré s klukama při hymně, tak jsem si promítl všechno, jak jsem tady vyrůstal, a šla mi husina od krku až ke kotníkům. Úžasné pocity," řekl novinářům Zbořil.

Nastoupil v zahajovací sestavě po boku Tomáše Kundrátka. "Je to takhle super, když má člověk premiéru, je to velký první zápas a nedostane prostor nad něčím přemýšlet, nedívat se vůbec, jak ten druhý tým bude hrát nebo něco podobného. Hned pak můžete začít hrát svou hru, nemáte čas dívat se nalevo napravo, spadne z vás napětí. A samozřejmě potěší, když je ta premiéra vítězná," uvedl Zbořil.

V sezoně odehrál jen 22 zápasů a v ostatních se v kádru vítěze základní části NHL nevešel do sestavy a s nadšením si prodloužil ročník po vyřazení Bruins v 1. kole pay off s Floridou. "Bylo toho na mě dost, celá tahle sezona byla mentálně těžká. Když mi zavolali z repre, jestli bych přijel, vůbec jsem neváhal a hrozně jsem se tady na to těšil," uvedl Zbořil, který v sezoně 2021/22 vinou zranění kolena stihl jen 10 utkání.

S přechodem na širší kluziště neměl problém. "Herně v klidu. Docela mi vyhovuje, že když se dostanu na puky, tak mám trochu víc času. Někdy jsem v hlavě trochu plaval, když oni zakládali útok ve středním pásmu, tak jsem si myslel, jestli někde nestojím špatně. Ale jinak si myslím, že dobré," podotkl.

Měl dopředu jasno, že bude mít víkendové duely se Švédy a Švýcary na to, aby si řekl o závěrečnou nominaci na mistrovství světa v Rize a Tampere. "Určitě můžu udělat ještě něco lepšího. To víte, nějaký bodíček by taky pomohl," prohlásil Zbořil, který vyšel bodově naprázdno a připsal si dvě trestné minuty za krosček v závěru druhé třetiny."Myslel jsem, že on šel do gólmana, tak jsem ho žďuchnul. Snažil jsem se ještě usmlouvat rozhodčího, že aspoň oba dva, ale nepřikývnul."

V NHL debutoval 16. listopadu 2018 při porážce v Dallasu 0:1 v prodloužení, teď si užil premiéru v reprezentaci. "Moc se to srovnat nedá, protože můj první start v NHL úplně nedopadl nejlíp. To jsem se tenkrát vystrašil, protože tehdy se mi zrovna moc nedařilo a najednou mi řekli: 'Hele, jedeš, budeš mít první zápas.' Tam ta tréma byla neskutečná, tam jsem úplně nevěděl, jak s tím vším mám pracovat, takže tenhle zápas jsem si určitě užil víc," podotkl Zbořil.

Byl rád, že viděl jeho debut v hledišti i otec. "Nám s bráchou obětoval hrozně moc času. Začal tehdy trénovat náš tým a my jsme pak měli úžasná léta, kdy jsme od páté do mladšího dorostu vyhráli pět let v řadě. Tohle všechno nám obětoval. Byl s námi všude, vozil nás na tréninkové kempy, jezdil s námi na turnaje... Jsem hrozně rád a šťastný, že mě mohl vidět v repre, navíc tady u nás v Brně," řekl.

Atmosféru ve Winning Group Aréně ocenil. "To bylo super. Hrozně se mi líbilo, jak vyvolávali zahajovací sestavu. Když jsem slyšel, jak všichni diváci řvou ta jména, bylo to super. A s těmi baterkami to byl také dobrý nápad. Člověk se na chvilku zastavil, myslím, že to pomůže hráči trošku vyčistit hlavu, když se podívá kolem sebe a vnímá tu atmosféru trošku víc," podotkl Zbořil, který měl v hledišti podporu.

"Byli tady brácha, taťka, kamarád z dětství, s kterým jsem vyrůstal... Nikdo jiný nemohl dorazit, tak aspoň oni," uvedl Zbořil, jehož o rok starší bratr Adam nastupuje v útoku Komety a má na kontě už dva reprezentační starty. V zápasech Komety jej sleduje ze zámoří. "Zaplatit jsem si VPN, abych se mohl dívat. Takže když je možnost, tak si to zapnu. Líbí se mi, jak hraje. Když vyrůstal, byl hrozný sajrajt, jak se tlačil do brány, tak jen říkáme s tátou, že by tohle mohl dělat víc. Ale jinak si myslím, že je výborný centr," dodal bek se 76 zápasy v NHL.