Žbirku připomenou vzpomínkové koncerty v Praze, Bratislavě a Londýně

Praha - Zpěváka a skladatele Miroslava Žbirku, který zemřel loni 10. listopadu ve věku 69 let, připomenou vzpomínkové koncerty v Praze, Bratislavě a Londýně. Žbirkovy skladby na nich zahrají a zazpívají hvězdy současné české a slovenské hudební scény, jejichž jména budou postupně zveřejňována. Koncerty se budou konat u příležitosti letošních Žbirkových nedožitých 70. narozenin, které připadají na 21. října. ČTK dnes o tom informovala Tereza Burdová z vydavatelství Universal Music.

Koncerty se uskuteční 23. září v londýnské 229 Venue, 17. října v NTC Aréně v Bratislavě a 21. října v pražském O2 Universu. Pořadatelé slibují víc než dvouhodinovou hudební a vizuální poctu, která oslaví Žbirkovu tvorbu.

"Co nejdříve se také objeví nový singl a videoklip. Bude to první skladba z posledního alba, kterým se uzavře více jak padesátiletá autorská cesta Žbirky," uvedla Burdová.

V čase lockdownu, kdy byly zrušené všechny koncerty, Žbirka napsal nové skladby a v posledních měsících svého života je stihl i nazpívat. Dokončením a produkcí alba pověřil svého syna Davida, který na něm pracuje v londýnském studiu KONK. Aktuálně vyšla na DVD i poslední série televizního Doupěte Mekyho Žbirky.

Každé z posledních alb Žbirky dosáhlo svými prodeji na ocenění zlatou nebo platinovou deskou. Zlatá deska se v České republice uděluje za půlmilionový a platinová za milionový obrat v prodeji.

Se Žbirkou se příbuzní, přátelé a fanoušci rozloučili loni 19. listopadu ve strašnickém krematoriu v Praze. Na poslední cestu ho doprovodily slzy přítomných, dlouhý potlesk a písně jeho oblíbených skupin The Beatles a The Kinks. Piety se zúčastnila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se svým partnerem. Dorazil také tehdejší český premiér Andrej Babiš. Lidé mohli kvůli platným proticovidovým opatřením obřad sledovat na projekci před krematoriem.

Žbirka je známý jako autor melodických písní Atlantída, Nemoderný chalan či Katrin. Za dobu svého více než čtyřicetiletého působení na hudební scéně se proslavil jako sólový interpret písní, které si ale také sám skládal. Vydal přes tři desítky desek v Česku, na Slovensku a v Německu, koncertoval téměř po celém světě.

Žbirka se narodil 21. října 1952 v Bratislavě. Pocházel ze slovensko-britské rodiny, jeho celoživotní láskou byla slavná britská skupina The Beatles. Bez jejich vlivu by se možná zpívání a hraní na kytaru nikdy nevěnoval, jak připomínal v rozhovorech. Již koncem 60. let stál u zrodu bratislavské rockové skupiny Modus. Svůj první hit Zažni nahrál v roce 1977 a o čtyři roky později založil s Lacem Lučeničem skupinu Limit a vydal se na vlastní dráhu. V roce 1982 se stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta.