Žbirku na koncertě doprovodí za bicími fotbalista Petr Čech

Praha - Na koncertu 3. prosince v pražské O2 areně doprovodí Mira Žbirku jako hostující bubeník bývalý fotbalista Petr Čech. Vystoupení se uskuteční k oslavám 40 let Žbirkovy sólové hudební kariéry. Slavný fotbalový a nyní hokejový brankář Čech doplní seznam už potvrzených hostů, na němž jsou zpěvačky Katarína Knechtová a Ráchel Skleničková a Eddi Readerová. ČTK o tom za pořadatele informovala Johana Turnerová.

Čech, který už v Londýně absolvoval se Žbirkovou kapelou zvukovou zkoušku, se jako amatérský bubeník prezentuje delší dobu. Například v roce 2013 vystoupil na festivalu Rock For People v Hradci Králové, kde se skupinou Eddie Stoilow odbubnoval čtyři písničky. Nedávno kvůli charitě s bubeníkem skupiny Queen Rogerem Taylorem nahrál charitativní singl nazvaný That's Football. "Mějte se na pozoru, Ede Sheerane, Stormzy a další, ve městě je nový umělec," napsal žertem na svém twitteru sportovec, který má na videoserveru YouTube kanál, kde zveřejňuje své bubenické výkony.

Se Žbirkou v Praze zahraje kapela složená ze světových hudebníků, která si odbyla koncertní premiéru 26. října v Londýně. Před vyprodaným sálem zahrál Žbirka největší hity a také skladby z posledního Double Alba za doprovodu Blaira Cunninghama (bicí), Robbieho McIntoshe (kytary), Hamishe Stuarta (baskytara), Deana Rosse (klávesy), Pearse McIntyra (kytary) a Roba Casse (kytary, zpěv).

Kytaristé McIntosh a Stuart se podíleli na sólových albech bývalého člena Beatles Paula McCartneyho Flowers in The Dirt (s hitem My Brave Face) a Off The Ground (s Hope Of Deliverance). Hráli s ním i na celosvětových turné. "Publikem nadšeně přijatá londýnská předpremiéra dobře ukázala, v čem je Žbirkův přístup nejen v kontextu československé populární hudby výjimečný. Žbirka jde hudebně stále dopředu. Obklopuje se lidmi, které vždycky obdivoval a kteří nehrají jen tak s někým. Ta touha neustrnout a netěžit jen z minulosti, je obdivuhodná," uvedl hudební publicita Jan Vedral.

Bratislavský rodák a autor písní jako Biely kvet, Atlantída, Nemoderný chalan, Katrin či Co bolí se v roce 1982 stal prvním slovenským Zlatým slavíkem a po Waldemaru Matuškovi byl druhý, kdo dokázal porazit Karla Gotta. Své zatím poslední album vydal loni pod názvem Double Album. Nahrávka vznikla v legendárním londýnském Abbey Road, ve Studiu 3, ve spolupráci s producentem Robem Cassem a hvězdnými britskými muzikanty.