Německé kompenzace za zbraně z ČR fungují, řekli Baerbocková a Lipavský

Praha - Německé kompenzace za dodávky zbraní na Ukrajinu z Česka fungují dobře. Shodli se na tom dnes v Praze ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková (Zelení). Podle ní se nyní smlouva s německým průmyslem o náhradě poskytnutého materiálu dokončuje a Německo bude řešit, jak by se dala přenést i do jiných zemí. Česko na Ukrajinu dodává těžké zbraně, Německo mu za to poskytne 15 tanků Leopard 2A4.

"Dodávky z Česka na Ukrajinu už nastaly. Právě teď jsme ve fázi finalizace společné smlouvy, a sice jak tak učinit prostřednictvím průmyslu za Německo. Ale zdůrazňuji průmysl. Víme, že pokud jde o naše vlastní fondy, tak nemáme dostatek materiálu, abychom mohli dodávat sami. Ta pauza, která nastala v rámci finalizace smlouvy, tak se musíme podívat, jak smlouvu, kterou máme s Českem, přenést na jiné země tak, aby se dodávky uskutečnily. Nemají být teoretické," uvedla Baerbocková.

Česká armáda dostane 14 bojových tanků a jeden vyprošťovací. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) koncem června poslancům sněmovního branného výboru řekla, že první z tanků by Česko z Německa chtělo mít do konce letoška, aby na něm armáda mohla začít cvičit. Prvotní výcvik, munici i náhradní díly zajistí německá strana. Letos začne v Německu výcvik českých vojáků, následovat bude společný intenzivní výcvik českých a německých tankistů i v ČR. Na Ukrajinu Česko poslalo podle dostupných informací tanky T-72 a další těžkou bojovou techniku. Vzájemnou výpomoc dohodli začátkem května premiér Petr Fiala (ODS) a kancléř Ofaf Scholz.

Lipavský své kolegyni poděkoval za spolupráci v obraně. Program náhrady tanků je podle něj symbol kvality vzájemných vztahů ČR a Německa. Zmínil české dodávky tanků, obrněných transportérů či vrtulníků na Ukrajinu. "Kromě ekonomické a humanitární pomoci je nutná i zbrojní pomoc. Pokud má být Ukrajina schopna se ubránit ruské imperiální invazi, musí to bohužel udělat zbraněmi," uvedl Lipavský. Podle něj zbraně ze sovětské éry začínají docházet a je namístě debatovat o tom, jaké západní zbraně se budou dodávat. Zmínil účinek moderních dodávek z USA a dalších zemí v ukrajinské obraně. "Je to na každém státu, jak se rozhodne pomáhat," dodal ministr zahraničí. Podle něj má Německo "potenciál udělat změnu". Baerbockové uvedla, že se v Německu po začátku ruské invaze na Ukrajinu odehrála "epochální změna" a dodává i těžké zbraně.

Podle německé ministryně zahraničí by se teď podpora měla poskytovat rychleji a koordinovaněji. "Válka, kterou Rusko vede s brutálností, může trvat měsíce. Mír na Ukrajině chceme všichni. Co ale znamená a kdy nastane, rozhodnou jen lidé na Ukrajině. Mír je víc než jen nepřítomnost násilí a války, znamená bezpečnou budoucnost pro lidi na Ukrajině," podotkla Baerbocková. Ocenila, že Česko vydalo válečným uprchlíkům na 400.000 víz k ochraně. Označila to za obrovský výkon.