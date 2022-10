Záznam TK ministra zdravotnictví Válka k očkování

Praha - ČTK dnes od 10:00 hod. vysílala živě tiskovou konferenci ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) k očkování proti chřipce a onemocnění covid-19. Záznam TK můžete zhlédnout níže.

V listopadu bude podle očekávání ministra Válka přibývat v nemocnicích pacientů kvůli covidu-19 i kvůli chřipce. Ministr to řekl v pondělí při návštěvě Fakultní nemocnice Brno, kam přijel s očkovací kampaní ministerstva nazvanou Očkujme se pro život beze strachu. Ministerstvo kampaň zahájilo v říjnu a chce jí motivovat lidi k očkování. Lidí, kteří mají v Česku čtvrtou dávku očkování proti nemoci covid-19, je podle Válka přes půl milionu a blíží se k 600.000.

Válek zdůraznil, že očkování je důležité, a to zejména u starších lidí, lidí obézních a také u pacientů s jinými nemocemi. I po očkování sice mohou covidem onemocnět, ale neměli by zemřít nebo mít závažný průběh nemoci. "Pro očkování svědčí všechna data, přesto se očkování setkává s despektem. Můžeme vtipkovat a šířit dezinformace, že jsou v něm čipy, že se z nás stane yetti, ale pravda je jinde. Očkování zachraňuje stovky milionů lidských životů a opakovaně se to potvrdilo," řekl Válek k očkování obecně, nejen z pohledu covidu. Zároveň připomněl, že očkování proti covidu je zdarma a není povinné.