Záznam TK ČSÚ k zahájení školního roku

Praha - Český statistický úřad dnes na tiskové konferenci představil údaje o počtu žáků a studentů, učitelů a jejich mzdách nebo o vzdělávání na dálku. Podobnou akci pořádal úřad už tradičně k zahájení školního roku, který začne 1. září. Prezentoval na ní především data za uplynulé období.

Podle statistik ministerstva školství by do základních a středních škol mělo od 1. září nastoupit kolem 1,4 milionu dětí, což bude zhruba o 18.200 víc než loni. Měl by tak pokračovat trend nárůstu počtu žáků ve školách, který souvisí s demografickým vývojem. Prvňáčků usedne do lavic zřejmě kolem 107.800. Vzhledem k úbytku narozených v posledním desetiletí už nicméně do škol nenastoupí tak silný ročník jako ještě před několika roky.

Z dostupných statistik zatím není jasné, na kolik přetrvává nedostatek učitelů, na který si školy dlouhodobě stěžovaly. V uplynulém školním roce jich ale podle dat ministerstva bylo ve školství o 6000 víc než v předešlém roce. V základních školách pracovalo 82.283 pedagogů a ve středních 46.575.

Průměrný učitelský výdělek v letošním prvním čtvrtletí vzrostl o 7,5 procenta na 38.951 Kč hrubého měsíčně. Průměrná mzda v ČR se ve stejném období zvýšila o pět procent na 34.077 Kč.

Minulý školní rok výrazně zasáhla epidemie koronaviru, kvůli které se školy 11. března plošně zavřely a začaly vyučovat na dálku. Otevírat se začaly částečně po dvou měsících, do konce června se ale děti mohly učit i z domova. Distančního vzdělávání se podle České školní inspekce vůbec neúčastnilo asi 10.000 žáků. Od září má nový školní rok začít v běžném režimu s přísnými hygienickými opatřeními.