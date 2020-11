Záznam semináře ke kybernetické bezpečnosti 5G sítí

V Praze se tento týden konal seminář věnovaný kybernetické bezpečnosti 5G sítí. Akce se s ohledem na vládní nařízení konala v hybridní formě, debatu vedl moderátor a hosté se připojovali online.

V panelu Kybernetická bezpečnost 5G sítí z pohledu státu vystoupil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dalšími řečníky byli náměstek téhož rezortu pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko, ředitel Sekce Bezpečnost Národní agentury pro komunikační a informační technologie Vladimír Rohel, předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka, náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce bezpečnosti a multilaterální Martin Povejšil, ředitel odboru informačních technologií a komunikace ministerstva vnitra Bohdan Urban a prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie Masarykovy univerzity Radim Polčák.

Další dva panely byly zasvěceny kybernetické bezpečnosti 5G sítí z pohledu provozovatelů mobilních sítí a pohledu výrobců těchto technologií.

Záznam pro přehrání lze nalézt bez nutnosti registrace ZDE a prolink byl umístěn také na webových stránkách 5G aliance (v záložce "poslechněte si").

Podporovat zavádění a rozvoj 5G sítí a služeb v České republice má za úkol 5G aliance, která vznikla v létě toho roku. Její tajemník Petr Vítek byl manažerem výše zmíněného semináře. Platforma, kterou tvoří zástupci soukromé, veřejné a akademické sféry, má pět priorit, jimž se chce věnovat: průmysl, chytrá města, kybernetická bezpečnost, dezinformace a vzdělávání a dopravní koridory. Za tímto účelem vzniklo pět pracovních skupin.

Činnost 5G aliance vychází ze schválené vládní strategie „Implementace a rozvoj sítí 5G v České republice – Cesta k digitální ekonomice“ a „Inovační strategie ČR 2019-2030 – The Country for the Future“. Subjekty, které ji tvoří, mají při zavádění a rozvoji 5G sítí společně plnit inovační, regulatorní, strategickou, bezpečnostní a podpůrnou roli.