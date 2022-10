Zažíváme asi nejtěžší období, teď se ukáže, jak na tom jsme, řekl slávista Tecl

Kluž (Rumunsko) - Podle útočníka Stanislava Tecla prožívají fotbalisté Slavie asi nejtěžší období za jeho působení v Edenu. Pražané prohráli ve 4. kole skupiny Evropské konferenční ligy v Kluži 0:2, ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních duelů nebodovali a neskórovali a výrazně si zkomplikovali boj o postup do vyřazovací fáze. Současnou nepovedenou sérii považuje Tecl za velkou zkoušku pro tým.

"Je mi to líto vůči lidem, kteří sem jedou nás podpořit. My jsme jim neudělali radost. Je to potřetí za sebou, je to špatné. Asi nejtěžší období, které tu zažíváme. Nemyslím si, že by to byl odevzdaný výkon, snaha tam byla, ale nepovedlo se to," citoval klubový web Tecla, který vedl Slavii jako kapitán.

Jeho celek potřetí za sebou prohrál a neskóroval. "Je to těžké období a velká zkouška, jak tým zareaguje. Nikdo jiný než my nám z toho nepomůže, musíme se odrazit a zlepšit se. Musíme pracovat, bojovat, dotlačit tam gól třeba kolenem, abychom se dostali do vedení a nemuseli to pořád dohánět," poznamenal Tecl.

Pražané i v Kluži stejně jako v minulých zápasech měli převahu a více šancí, ale trápili se ve finální fázi. "První poločas hrajeme dobře, dostaneme se dvakrát do šance, ale nejsme schopni to protlačit. Chybí nám asi i trošku štěstí. Kdybychom dali gól, tak by nám to hrozně pomohlo, ale teď je to všechno naopak," uvedl Tecl.

Jeho tým v Kluži poprvé inkasoval v 11. minutě z penalty. "Vždy první gól darujeme soupeři. Po prvním poločase jsem byl ale přesvědčený, že to zlomíme a otočíme to. Měli jsme tlak, byli jsme nebezpeční. V druhém poločase jsme od toho trošku ustoupili a nechápu proč. Hodně jsme to obehrávali a nedostali jsme Kluž pod takový tlak," litoval Tecl.

Slávisté s Kluží stejně jako před týdnem doma nebodovali a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny. "Zbývají dva zápasy, musíme dvakrát vyhrát a bude to dobré. Ale je to třetí zápas, který jsme nezvládli, a to je strašně moc. Dostáváme sami sebe pod ohromný tlak. Teď se ukáže, jak jsme na tom," řekl Tecl.

"Zranili se nám kluci, kteří tyhle zápasy umějí hrát. Pro některé je to úplně nové, jsou tu chvilku a ono to trvá, než si člověk zvykne. Ta doba už je snad pryč a musíme předvést kvalitu, kterou věřím, že máme. Určitě věřím, že to otočíme. Kdyby ne, tak by nemělo cenu, abychom ten fotbal dál dělali. To je na fotbale to krásné, že jsme to pokazili, ale v neděli to můžeme napravit a v dalších utkáních taky," doplnil dvaatřicetiletý český reprezentant.