Mladá Boleslav - Talentovaný hokejový útočník Jan Myšák se hned při svém debutu v extralize stal klubovým rekordmanem Litvínova. Debutoval ve věku 16 let, dvou měsíců a 20 dnů. Překonal 31 let starý klubový rekord Roberta Reichla, jenž byl v roce 1987 při své premiéře v nejvyšší soutěži o sedm dnů starší.

"Zažívám skvělé pocity a jsem šťastný, že jsme vyhráli. Pro nás je to hodně důležitá výhra na úvod sezony," řekl Myšák novinářům po své extraligové premiéře. V ní strávil na mladoboleslavském ledě 12 minut a 22 vteřin.

"Nechali jsme ho hrát skoro celý zápas. Až na tu závěrečnou osmiminutovku, kdy už jsme s vypětím všech sil obětavě bránili výsledek. To už přeci jenom pro tak mladého hráče nebylo," komentoval první zápas svého mladého svěřence kouč Milan Razým.

"Viděli jsme jeho bodová čísla v dorostu. Proto jsme se rozhodli, že ho necháme přeskočit juniory a dáme mu šanci v áčku. Tu chytil za pačesy, tvrdě trénoval, a proto dostal šanci i v extralize. Je to jeden z největších talentů nejen litvínovského, ale i českého hokeje poslední doby," doplnil Razým.

Myšák poprvé naskočil ve druhé formaci po boku zkušených Františka Lukeše a Viktora Hübla, s kterými hrál už v přípravě. "Samozřejmě mi hodně pomohli. Taky mi říkali, abych nebyl nervózní. I já jsem si myslel, že nervózní vůbec nebudu, ale nakonec to na mě přeci jenom padlo," komentoval své první minuty mezi českou elitou Myšák. "Bylo to úplně něco jiného než přípravné zápasy. Hodně diváků a také nasazení protihráčů. Moc jsem si to užíval."

Z ochozu mladoboleslavského stadionu ho sledoval i otec Petr, který je členem realizačního týmu Litvínova jako lékař. "To je samozřejmě skvělé, že dorazil a mohl u toho být se mnou," uvedl litvínovský mladík.