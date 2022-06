Zážitková železnice Žacléř - Královec by mohla zahájit provoz na jaře 2023

Žacléř (Trutnovsko) - Z regionální trati Žacléř - Královec na Trutnovsku by se příští rok mohla stát jedna z významných turistických atrakcí v Královéhradeckém kraji. Společnost TMŽ Martina Dvořáka v lednu uspěla ve výběrovém řízení na odkup této podkrkonošské dráhy od Správy železnic s nabídkovou cenou 2,4 milionu korun. Transakci musí ještě schválit vláda. Tamní výletní a zážitková železnice by mohla přivítat první návštěvníky na jaře roku 2023, řekl ČTK Dvořák. Společnost TMŽ dříve získala od Správy železnic trať Čejč – Uhřice na jižní Moravě.

Na regionální trati Žacléř - Královec nejezdí pravidelné vlaky od roku 2009. K trati patří také dvě zchátralé nádražní budovy, jedna v Žacléři a druhá v Lamperticích. "Železniční trať je ve velmi dobrém stavu, kromě základní údržby a menších záležitostí nebude potřeba nic. Desítky milionů korun plánujeme investovat do oprav nádražních budov," řekl ČTK Dvořák.

Ve staniční budově v Žacléři plánuje menší muzeum trati a na přilehlých pozemcích stání pro obytná auta. "Budovu v Žacléři bychom chtěli využívat také jako zázemí k provozu šlapacích drezín a celé trati. Budovu v Lamperticích bychom chtěli využívat pro ubytování turistů," uvedl Dvořák.

Variant, jak lze trať využívat, má několik. "Mezi nádražím v Žacléři a v Lamperticích bychom chtěli provozovat šlapací drezíny. Na zbytku trati bychom chtěli provozovat zážitkové vlaky, typu fotovlaků na požádaní nebo firemní akce," řekl.

Předpokládá, že trať pro turisty by mohla být otevřena v květnu 2023. Zatím by mělo jít o sezonní záležitost, do budoucna uvažuje i o zimním provozu. S pravidelnou železniční dopravou podle něj společnost zatím nepočítá. "Pokud by po tom ale byla poptávka, například některé město by o něco takového stálo a bylo by to ekonomicky udržitelné, samozřejmě se tomu nebráníme," řekl ČTK Dvořák.

Na podkrkonošské trati plánuje spolupráci s majitelem největší soukromé sbírky železničních vozidel v Česku Jiřím Kotasem. "Úzce s ním už spolupracujeme na trati Čejč - Uhřice, využíváme jeho vozového parku. Takže pokud si někdo objedná vlak na trať Žacléř - Královec, nebude to problém," řekl ČTK Dvořák.

Náklady na nákup trati jsou 2,4 milionu korun. Dalších zhruba 6,3 milionu korun vynaloží na bankovní záruku, kterou požaduje Správa železnic na to, že bude trať udržovat v provozuschopném stavu nejméně pět let. "Bankovní záruku musíme složit na dobu pěti let, tím garantujeme Správě železnic, že trať budeme provozovat. Po pěti letech nám banka záruku vrátí. Ke kupní ceně je potřeba za těch pět let připočíst také asi 600.000 korun na úrocích, že nám banka otevře bankovní záruku," řekl ČTK Dvořák.

Provoz na trati Žacléř - Královec začal v roce 1882, šlo o odbočku od dříve postavené trati z Trutnova do polské Lubawky. Hlavním dopravovaným nákladem bylo v první polovině 20. století vytěžené uhlí z lampertických dolů, ale také dřevo či len z přádelny v Žacléři.

