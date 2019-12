Zavřené prodejny o svátcích nutí řetězce kompenzovat ušlé mzdy

Praha - Řada prodejců musela kvůli zákonu, který čtvrtým rokem nařizuje o vybraných svátcích zavřít obchody s plochou větší než 200 metrů čtverečních, kompenzovat zaměstnancům ušlou mzdu. Prodavači a pokladní často pracují v takzvané nerovnoměrné pracovní době. Firmy jim poskytují volno navíc, nebo svátky proplácejí či dávají dárkové poukazy v hodnotě několika tisíc korun, vyplývá z ankety ČTK mezi obchodníky. Ti zákon dlouhodobě kritizují. U některých řetězců si ale zaměstnanci směnu odpracují v jiné dny.

"Zákon o omezení prodejní doby v obchodech bere šanci zaměstnancům obchodů vydělat si zajímavé peníze navíc. To, že nebudou pracovat o svátcích, ovšem neznamená, že budou mít nižší mzdu," řekl ČTK prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) Tomáš Prouza. Zákon nařizuje zavřít obchody s plochou větší než 200 metrů čtverečních o sedmi svátcích zcela a 24. prosince mohou mít otevřeno dopoledne.

Na nespokojenost jedné ze zaměstnankyň u obchodního řetězce Billa s nerovnoměrnou pracovní dobou kvůli svátkům a nutností si je odpracovat jindy upozornil server Seznam Zprávy. Podle mluvčí řetězce Dany Bratánkové mzda zaměstnanci neuchází, týdenní pracovní dobu si odpracuje podle individuálního rozvrhu směn.

Zaměstnanecké směny musejí podle Prouzy být zorganizovány tak, aby si příslušný objem hodin lidé odpracovali v jiných termínech mimo svátky, kdy stát prodejny donutil zavřít, a bez příplatků, které by za práci ve svátek měli. "I to je jeden z důvodů, proč řada zaměstnanců není z toho zákona nadšená, protože jim bere šanci na vyšší výdělek," dodal. Nerovnoměrná pracovní doba je podle Prouzy nicméně součástí zákoníku práce od nepaměti. Využívá se ve výrobě ve vícesměnných provozech, například i u lékařů a zdravotnického personálu.

"Je zklamáním, že zákonodárci letos na podzim prohlasovali pouze zrušení regulace pro vybrané řetězce," řekl mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček. Za ideální by považoval schválení pozměňovacího návrhu, který regulaci zrušil jako celek. Zaměstnancům bere práci a pro zákazníky je matoucí, uvedl.

Některé řetězce musely kvůli zákonu přizpůsobit své benefity, například Albert vyplatil v posledních třech měsících roku provozním zaměstnancům mimořádnou vánoční odměnu 1000 korun měsíčně, tedy až 3000 korun, a věnoval vánoční balíček.

V diskontu Penny Market mají zaměstnanci měsíční mzdu nikoli hodinovou. Pokud mají naplánovanou směnu, která připadá na svátek, tak ji řetězec proplácí, uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík. Podobně svátky ve všední den proplácí i konkurenční diskont Lidl či nábytkářský řetězec IKEA. Hypermarket Globus podle mluvčí Rity Gabrielové zvýšil v předchozích třech letech platy o 40 procent a zavedl nový benefit v podobě desetiprocentní slevy na veškeré zboží ve svém sortimentu.

Téměř polovina Čechů si podle průzkumu společnosti KPMG ČR, který má ČTK k dispozici, myslí, že by měly mít obchody přes všechny svátky zavřeno. A se zavírací dobou v neděli souhlasí třetina respondentů, zjistil průzkum. Pouze každý pátý uvedl, že by obchody měly mít pořád otevřeno, více to chtějí přitom muži než ženy a lidé s vyšším vzděláním.