Zavoral: Obzinová na post ředitelky zpravodajství ČRo nenastoupí

Praha - Někdejší šéfka zpravodajství televize Prima Jitka Obzinová po kritice na post ředitelky zpravodajství Českého rozhlasu nenastoupí. Do výběru stálého šéfa by zpravodajství od 1. ledna 2022 mohl řídit šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan. Uvedl to dnes v prohlášení generální ředitel Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral. Jmenování Obzinové kritizovali politici i zaměstnanci rozhlasu, podle kterých by nová ředitelka mohla ohrozit objektivitu a nezávislost zpravodajství. Iniciativa zaměstnanců ČRo #nebudemezticha dnešní Zavoralovo rozhodnutí uvítala, bude ale po něm požadovat vysvětlení jím původně prosazované personální změny.

Zavoral oznámil jmenování Obzinové na místo Jana Pokorného od ledna na středečním zasedání Rady ČRo.Obzinová dříve působila jako ředitelka zpravodajství TV Prima, kde se údajně podílela na manipulaci zpráv.

"Dnes jsem se sešel s paní Jitkou Obzinovou. Český rozhlas máme oba natolik rádi, že bude vždy stát nad jakoukoliv profesní kariérou. Oběma nám leží na srdci stabilita a silná pozice Českého rozhlasu. Společně jsme se tak dohodli, že na post ředitelky zpravodajství Českého rozhlasu nenastoupí. Oslovil jsem stávajícího šéfredaktora stanice ČRo Radiožurnál Ondřeje Suchana, aby od 1. ledna 2022, do výběru stálého ředitele/ředitelky, dočasně útvar Zpravodajství ČRo řídil. Ondřej Suchan mě požádal o čas na rozmyšlenou do začátku příštího týdne, což jsem akceptoval," uvedl v prohlášení Zavoral.

"Vítáme, že Jitka Obzinová nenastoupí na pozici ředitelky zpravodajství ČRo. Jsme přesvědčeni, že tato situace poškodila jeho důvěryhodnost. Požadujeme aby generální ředitel René Zavoral na setkání se zaměstnanci příští úterý detailně vysvětlil důvody jím původně prosazované personální změny. Věříme, že ať už se v budoucnu ředitelem nebo ředitelkou zpravodajství stane kdokoliv, půjde o důvěryhodnou osobu, která zaručí pokračování nezávislosti média veřejné služby," uvedl mluvčí iniciativy #nebudemezticha Václav Štefan.

Zavoral ve středu zdůvodnil výměnu na postu šéfa zpravodajství tím, že potřebuje krizového manažera, který se bude potýkat s nutností významně redukovat rozpočet i počty pracovních míst. Po oznámení se začaly ozývat kritické hlasy od zaměstnanců i politiků a veřejně známých osob. Otevřený dopis, který Zavorala vyzýval ke zrušení jmenování, podepsalo dosud 600 z celkem 1400 zaměstnanců rozhlasu. Pochybnosti o Zaoralově kroku vyjádřila na twitteru například předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) nebo její místopředseda Jan Bartošek (KDU-ČSL), který jmenování označil za nepřijatelné.

Obzinová se podle autorů dopisu na Primě přímo podílela na manipulaci zpravodajství. Ovlivňovala podle nich například vyznění reportáží o uprchlících tak, aby vzbuzovaly protiimigrační vášně, nebo před prezidentskými volbami v roce 2013 nabádala redaktory k větší vstřícnosti k Miloši Zemanovi. Obzinová ve čtvrtek uvedla, že nechce na kritiku reagovat, dokud není zaměstnancem ČRo.