Praha - Český rozhlas (ČRo) v současnosti nepočítá s vůli politiků zvýšit rozhlasový poplatek ze stávajících 45 korun. Do budoucna ale bude prosazovat jeho indexaci. V rozhovoru s ČTK to uvedl generální ředitel ČRo René Zavoral. Loni Zavoral hovořil o přání navýšit poplatek o pět Kč.

Poplatek se podle Zavorala nezvyšoval od roku 2005 a v současnosti je na reálné úrovni zhruba 33 korun. Firma jeho navýšení požadovala v souvislosti se zrušením současného režimu pro odpočet DPH, což by znamenalo výpadek hospodaření zhruba 120 milionů Kč. Poslanci ale v současnosti projednávají novelu zákona o DPH, která stávající režim pro odpočet DPH pro ČRo a Českou televizi zachovává nejméně do roku 2021.

Po roce 2021 proto bude ČRo prosazovat indexaci poplatku na inflaci. Příjmy z poplatků tvoří podle Zavorala asi 95 procent rozpočtu Českého rozhlasu. Pro letošní rok rozpočet počítá s navýšením výnosu z poplatků o 19 milionů korun na 2,09 miliardy korun.

"Je potřeba do budoucna zajistit financování ČRo. Indexace poplatku se nám zdá jako politicky nejschůdnější cesta," uvedl. Jedním z hlavních výdajů podniku jsou mzdové náklady. Loni se v ČRo zvýšila průměrná měsíční mzda o zhruba 1500 Kč na 39.394 Kč a navíc 90 procent zaměstnanců dostalo přidáno i letos od 1. ledna. V letošní listopadové výplatě zaměstnanci dostanou odměnu 12.000 Kč.

Propouštění, které proběhlo loni, kdy ČRo snížil počet pracovníků o více než 100 lidí, Zavoral letos ani příští rok nechystá.

Zavoral: ČRo letos zvýší pokrytí digi rozhlasem na 80 procent

Český rozhlas (ČRo) letos zvýší pokrytí digitálním vysíláním DAB+ ze stávajících 60 procent až na 80 procent. Loni pokrytí vzrostlo ze 40 procent. V rozhovoru s ČTK to uvedl generální ředitel René Zavoral.

"Letos máme v plánu rozšířit pokrytí v okolí Brna, na střední a severní Moravě a také v jižních Čechách," řekl ČTK. Na budování sítě využívá ČRo finanční prostředky z fondu digitalizace, který je tvořen z nakumulovaných zisků minulých let.

Vedení ČRo zároveň jedná se soukromými rádii, aby se k projektu přidala. Vyjednává také s automobilkami o zabudovávání digitálních přijímačů do aut. Podle záměru Evropské komise by měly být tyto přijímače v nových autech do dvou let povinné.

Veřejnoprávní rozhlas zároveň v horizontu dvou let plánuje utlumení analogového vysílání na středních vlnách, což ale bude znamenat převod zhruba 100.000 většinou konzervativních posluchačů na digitální vysílání.

Zavoral nepředpokládá, že by rádia v blízké době opouštěla frekvenční pásmo FM, připomněl ale, že je plné a není v něm prostor pro nové stanice. Ten by mohlo poskytnout právě digi vysílání, které umožňuje zároveň i kvalitnější příjem nebo doplňkové služby. ČRo jej chce využít například pro speciální vysílání Radiožurnálu sport během hokejového mistrovství světa na Slovensku.