Závoj kouře z lesních požárů na východě Kanady zahalil Toronto i New York

Ottawa/New York - Rozsáhlé lesní požáry v kanadské provincii Québec výrazně zhoršily kvalitu ovzduší v některých velkých kanadských městech včetně Toronta a Ottawy. Kouř z požárů putuje i na severovýchod Spojených států a vytváří nebezpečné podmínky pro miliony obyvatel v New Yorku či v oblasti velkých jezer, informují americká média. V Québecu kvůli riziku šíření plamenů pokračovaly evakuace, zatímco po celé Kanadě na začátku týdne hořely stovky požárů.

Kanada, po Rusku druhá největší země světa, letos zažívá extrémně intenzivní úvod období lesních požárů, který zasahuje oblasti od Britské Kolumbie na západě až po Nové Skotsko na východě. Úhrn spálené plochy už letos přesáhl 33.000 kilometrů čtverečních, což je více než desetinásobek průměru za stejné období v posledních deseti letech a také více než rozloha Belgie.

Zatímco v Novém Skotsku po dešti z posledních dní zůstávala jen hrstka aktivních požárů, v Québecu jich v úterý evidovali asi 110. Grafika deníku The New York Times (NYT) ukazuje, jak se kouř z těchto požárů v posledních hodinách šířil směrem na jih přes Toronto a Ottawu a dál do USA, kde zasahoval i New York a přilehlé oblasti nebo části amerického středozápadu.

Kanadské úřady vydaly varování před zhoršenou kvalitou vzduchu. V hlavním městě Ottawě byla situace "velmi nebezpečná" pro zdraví obyvatel a výstraha před vysokou mírou znečištění platila v noci na dnešek mimo jiné v nejlidnatějším kanadském městě Torontu. Federální ministerstvo životního prostředí podle zpravodajské společnosti CBC uvedlo, že nebezpečí může v Torontu přetrvávat několik dní.

Kouřový opar v úterý přikryl i New York, který se na portálu IQAir mapujícím kvalitu ovzduší ve světě nakrátko dostal do čela žebříčku velkých měst s nejvíce znečištěným ovzduším. Dnes ráno byl na druhém místě za indickou metropolí Dillí.

Starosta nejlidnatějšího amerického města Eric Adams a místní úřady vyzvali obyvatele New Yorku, aby příliš nevětrali a omezili pohyb venku. Chránit by se měli především senioři či děti. Na internetu se šířily fotografie newyorských staveb zahalených v oranžové mlze, twitterový účet mrakodrapu Empire State Building zveřejnil snímek světoznámé budovy s jednoslovným popiskem: "Smoked" (V kouři). Podle starosty Adamse se v noci na dnešek čekalo zlepšení situace, ovšem během dne by se mohla zase zhoršit.

Severoamerická města v posledních letech takové podmínky zažívají opakovaně, přičemž problémem jsou zejména pro lidi, kteří mají onemocnění dýchacích cest. "Během těchto dnů se zvýšeným znečištěním ovzduší registrujeme větší počet návštěv nemocnic," řekl stanici BBC profesor na univerzitě v Torontu Matthew Adams. Lidé mohou zaznamenat krátkodobé potíže s dýcháním. V oblastech, kde se lesní požáry vyskytují často, však znečištění může přispět k vzniku dlouhodobých nemocí, například rakoviny.

Americká Národní meteorologická služba (NWS) či místní úřady kvůli kouři v úterý varovaly obyvatele v oblastech od státu Minnesota na západě až po Massachusetts na východě, uvádí NYT. Snímek publikovaný NWS ukazuje, že kouř z Kanady se držel i nad tak vzdálenými místy jako jsou státy Tennessee či Severní Karolína.

V Québecu mezitím pokračovaly evakuace obyvatel z obcí ohrožených požáry, napsala dnes agentura AP. Úřady nařídily opustit domovy asi 7500 lidem v městečku Chibougamau poté, co v uplynulých dnech potkal stejný osud další tisíce.

Vyhlídky na zbytek léta jsou poměrně pesimistické, neboť prognózy kanadské vlády letos počítají s nebývale vysokým rizikem požárů. "Klimatické změny zvyšují frekvenci a intenzitu lesních požárů a vytvářejí v Kanadě delší sezóny požárů," řekl na pondělním brífinku činitel ministerstva pro přírodní zdroje Michael Norton. Kanaďany vyzval, aby si při pobytu v lesích počínali s "extrémní opatrností".