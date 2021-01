Závody SP sjezdařů ve Wengenu kvůli covidu nakonec nebudou

Wengen (Švýcarsko) - Závody Světového poháru lyžařů ve Wengenu včetně prestižních sjezdů na Lauberhornu se tento týden kvůli koronaviru neuskuteční. Představitelé kantonu Bern po novém zhodnocení aktuální situace konání akce nepovolili a pořadatelé, Švýcarský lyžařský svaz i mezinárodní federace FIS, jejich rozhodnutí podpořili. FIS o tom informovala na twitteru.

Tradiční zastávce SP hrozilo zrušení už o víkendu. Ve Wengenu bylo v nedávné době mnoho turistů z Británie a panovaly obavy, že by se ve středisku mohla šířit nová mutace koronaviru, jež byla na konci minulého roku zaznamenána právě v Anglii.

V neděli se ještě všechny strany shodly, že za přísných hygienických opatření by bylo možné závody uspořádat. Dnes ráno ale FIS požádala jednotlivé týmy, aby s příjezdem do Wengenu vyčkaly na definitivní potvrzení. To ale nepřišlo a místo toho vedení kantonu, v němž proslulé horské středisko leží, závody s konečnou platností odřeklo.

Ve Wengenu měli jet lyžaři v pátek a v sobotu sjezd a v neděli slalom.