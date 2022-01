Závodu saní rohatých v Orlickém Záhoří se zúčastnily čtyři desítky posádek

Orlické Záhoří (Rychnovsko) - Závodu na takzvaných saních rohatých v Orlickém Záhoří na Rychnovsku se dnes zúčastnily čtyři desítky posádek. Jedním z hlavních cílů akce je uchovat dávnou tradici horalů a také podpořit přeshraniční setkávání. ČTK to dnes řekl starosta obce Vojtěch Špinler. Akce se ve skiareálu Černá Voda v Orlickém Záhoří uskutečnila poosmé.

Fotogalerie

"Jsou ideální podmínky, na slunci příjemně, ve stínu tři čtyři stupně pod nulou," řekl dnes ČTK Špinler.

Závod "rohaček" pořádá obec, dnešní akce se konala za dodržování platných vládních nařízení proti šíření covidu-19. Klání mělo mezinárodní charakter, účastnili se ho závodníci z obou stran česko-polské hranice, tedy i Poláci. Loni se kvůli pandemii závod nejel.

Závodníci dnes sjížděli kopec na zapůjčených rohačkách, které si obec Orlické Záhoří pořídila v rámci česko-polského projektu nazvaného Na stopě tradici a poznání. Obec jich má šest, vyrobil je truhlář Petr Verner z nedalekého Deštného v Orlických horách. "Dolů se jezdilo na dvou rohačkách, dole se měřil čas," řekl ČTK místostarosta obce Libor Krček.

Podle Špinlera je využívání rohaček v této části Orlických horách doložené od začátku 19. století a souvisí s příchodem dřevorubců a dřevařů z dnešního Rakouska. Dřevo bylo v té době nutné jako palivo hlavně pro provoz skláren. "Dřevaři v podalpí a v Alpách rohačky používali a tuto tradici přivezli. Alpy jsou zřejmě oblastí, kde rohačky vznikly," uvedl Špinler.

V Orlickém Záhoří byly rohačky ještě před sto lety podle něj v každé chalupě, většina horalů pracovala v lese. "Na rohačkách do lesa dopravovali seno, jídlo pro zvěř a zpět z lesa na nich vozili dřevo, palivo do chalup. V každém stavení bývaly dvoje troje, přičemž dnes sehnat výrobce těchto saní je docela problém. Podařilo se nám to u pana Vernera, který nám jich několik vyrobil. Udržujeme šestery nové a jedny historické, jsou z jasanu," řekl ČTK Špinler.

První písemně zaznamenaný sjezd na rohačkách se konal v Krkonoších v roce 1737 během návratu z horské výpravy. První turistický sjezd historické prameny zaznamenaly v roce 1815.

Orlické Záhoří je v Královéhradeckém kraji jednou z nejodlehlejších obcí, nachází se v údolí Divoké Orlice za hlavním hřebenem Orlických hor, který jinak v oblasti tvoří přirozenou hranici mezi Českem a Polskem. Obec má asi 200 stálých obyvatel, jejími částmi jsou osady Bedřichovka, Černá Voda, Jadrná, Kunštát, Trčkov a Zelenka. Mezi turisty je oblast oblíbená pro svůj klid a zachovalou přírodu.

Orlické Záhoří je v zimě známé především osvětleným běžkařským okruhem, který vznikl před pěti lety a patří k nejdelším v Královéhradeckém kraji. Je napojený na desítky kilometrů upravených orlickohorských běžeckých tras a také na běžecké trasy v sousedním Polsku.