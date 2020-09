Závod Zbraslav-Jíloviště jede přes 220 veteránů

Praha - Přes 220 posádek z Česka i zahraničí se dnes účastní 53. ročníku závodu historických vozidel Zbraslav-Jíloviště. Akce tak i přes koronavirovou krizi v podstatě naplnila svou kapacitu, letos přitom musely být zrušeny desítky automobilových akcí. ČTK to řekl prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Tradice závodu sahá do roku 1908, kdy se přes dvacet let jezdil na čas. V roce 1968 závod obnovil Veteran Car Club Praha.

Závodů do vrchu se účastní vedle historických automobilů i motocykly. Mezi nejvýraznější stroje na tratí patří historické vozy Bugatti, dále například značky Lincoln, Austin, Mercedes-Benz či Harley-Davidson. Samostatnou kategorii mají také historické závodní vozy formule. Vedle českých posádek jsou mezi účastníky i posádky například z Německa, Nizozemska a dalších zemí.

Závod neohrozila ani koronavirová krize. "Lidé se na akci i kvůli dřívějším omezením a řadě zrušených akcí na jaře o to více těšili," podotkl Šťovíček. Letos se kvůli krizi neuskutečnilo několik desítek akcí spojených s veteránskými a sportovními závody a výstavami. Podle Šťovíčka se zrušila více než polovina původně naplánovaných událostí. Závod Zbraslav-Jíloviště tak patří společně s k jedním z mála větších akcí veteránských vozidel, které se letos konaly. Zrušen naopak v minulých měsících byl například Pohár historických vozidel nebo Grand Prix historických automobilů.

05.09.2020, 17:20, autor: Pavel Sikora, zdroj: ČTK/Video

Samotnému startu závodu předcházela výstava vozidel na Zbraslavském náměstí a přehlídka dobových kostýmů s komentářem. Na akci se přišly podívat stovky návštěvníků různého věku.

V Jílovišti bude výstava vozidel pokračovat i v neděli ráno. V poledne pak veterány vyjedou po připravené trase přes Dobřichovice, Lety a Mořinu do Tuchoměřic. Slavnostní závěr je následně naplánován v Engine Classic Cars Gallery.