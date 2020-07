Závod štafet na letišti vyhrál tým kapitánky Mezuliáníkové

Praha - Netradiční závod štafet na pražském Letišti Václava Havla vyhrálo kvarteto kapitánky Diany Mezuliáníkové, která běžela závěrečný kilometr. Před ní úseky dlouhé 1000 a dvakrát 500 metrů absolvovali Jan Friš, Lada Vondrová a Filip Šnejdr, kteří jí přinesli více než půlminutový náskok. Mezuliáníková proběhla cílem o devět sekund dříve než finišman červené štafety Filip Sasínek. Vítězové zvládli závod v čase 7:34.

Fotogalerie

Do štafety soupeře aktivně nezasáhla těhotná kapitánka Kristiina Mäki, kterou nahradila sedmnáctiletá Pavla Štoudková. Ta se na úvodním kilometru utkala se zkušeným mílařem Frišem a nabrala manko 36 sekund. Pavel Maslák z něj v souboji s Vondrovou na pětistovce sedm sekund ubral, ale Šnejdr stejným rozdílem porazil Barboru Malíkovou.

Mezuliáníková tak do závěrečného kilometru vybíhala o 36 sekund před Sasínkem. Vnímala jeho tlak. "Hrozně jsem nechtěla, aby mě dotahoval a předběhl. Hodně jsem sledovala, jak běží. Periferně jsem viděla, jak zakopává ty nohy až někam za hlavu," líčila v České televizi.

Vedoucí pozici nakonec uhájila poměrně s přehledem. "Je to vítězství celého mého týmu. Já jsem strašně šťastná, jak se do toho pustili a vzali to za správný konec," dodala.

Štafeta elitních atletů byla součástí víkendového programu Runway Run na Letišti Václava Havla v Praze. V sobotu večer a dnes ráno závodila široká veřejnost na pětikilometrových tratích, uskutečnily se rovněž běhy pro děti a rodiny. Sobotní pětku vyhrála dvacátá maratonkyně loňského mistrovství světa Marcela Joglová a časem 17:25 skončila druhá v absolutním pořadí.

Před závody v Praze zorganizoval Run Czech podobné akce na letištích v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Tradiční závody tohoto seriálu se totiž letos zatím nemohly uskutečnit kvůli opatřením proti koronaviru. Pražský maraton a půlmaraton i Grand Prix na 10 kilometrů byly pro tento rok definitivně zrušeny. V kalendáři zatím zůstaly regionální půlmaratony a terénní závod v Liberci.