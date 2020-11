Závod SP v Táboře vyhrál Vanthourenhout, slavil i junior Stránský

Tábor - Závod Světového poháru v cyklokrosu v Táboře ovládli Belgičané. Zvítězil Michael Vanthourenhout před Elim Iserbytem a Woutem Van Aertem. Českým reprezentantům úvod pětidílného seriálu nevyšel. Michael Boroš dojel šestadvacátý, Daniel Mayer obsadil 34. místo. Závod juniorů vyhrál Matěj Stránský, Matyáš Fiala skončil třetí.

Fotogalerie

Ženský závod patřil Nizozemkám. Nejrychlejší byla Lucinda Brandová před úřadující mistryní světa Ceylin del Carmen Alvaradovou a další krajankou Denise Betsemaovou. Nejlepší Českou byla devětadvacátá Karla Štěpánová. V kategorii mužů do 23 let byl Jakub Říman pátý. Mezi juniorkami obsadila Karolína Bedrníková šestou příčku.

Šestadvacetiletý Vanthourenhout se brzy ujal vedení a po více než hodině na táborském okruhu se dočkal premiérového triumfu ve Světovém poháru. V posledním osmém kole setřásl Iserbyta, jenž se na něho dotáhl ze skupinky pronásledovatelů. Vrátil mu tak nedávnou porážku z evropského šampionátu. Iserbyt dojel s mankem pěti sekund a Van Aert dalších sedm vteřin poté. Nadvládu Belgičanů potvrdil čtvrtým místem Toon Aerts.

Boroš ztratil na vítěze takřka čtyři minuty. "Měl jsem bohužel defekt hned za depem, což mě stálo tu skupinku o patnácté místo, na které jsem si dneska věřil. Stalo se, bojoval jsem dál, co to šlo, ale bylo to hodně těžké fyzicky i psychicky. Byl to domácí závod, chtěl jsem se předvést v co nejlepším světle, ale defekt mi to bohužel zhatil," mrzelo Boroše.

Sedmnáctiletý Stránský využil dobré startovní pozice a od začátku potvrzoval roli jednoho z hlavních favoritů, když kontroloval dění v čele. O svém triumfu rozhodl ve třetím z pěti okruhů, kdy odjel ostatním a náskok si udržel až do cíle. Mezi Stránského a Fialu se vklínil jen Ital Lorenzo Masciarelli.

"Chtěl jsem to zkusit už ve druhém kole, ale věděl jsem, že když to udělám, nevydržím to až do cíle. Tak jsem si počkal do třetího, pak jsem za to vzal před schodama a jel až do cíle. Docházelo mi a hodně to bolelo. Musel jsem se opravdu vymáčknout, abych to vedení udržel až do konce. Vůbec se mi nechce věřit tomu, že se mi to podařilo, ale je to paráda," řekl Stránský po závodě, v němž chyběli nizozemští a belgičtí mladíci.

Hned po startu žen upadlo několika závodnic, z nichž nejhůře dopadla Shirin van Anrooijová, která byla převezena na vyšetření do nemocnice. Na kolizi doplatila i zkušená Italka Eva Lechnerová, skončila šestadvacátá.

Brandová ujela soupeřkám na nové trati v táborském areálu Komora, kam kvůli opatřením proti šíření koronaviru nesměli diváci, ve druhé polovině závodu. Alvaradová za ní zaostala o 24 sekund. Štěpánová měla takřka pětiminutové manko na vítězku, hned za ní dojela Tereza Tvarůžková.

"Ten začátek byl hodně nepříjemný. Musela jsem si vycvaknout obě nohy a projít mezi popadanýma holkama. Ale na druhou stranu jsem měla štěstí, že jsem v tom pádu přímo nebyla. Nakonec to dopadlo docela dobře, i když v průběhu závodu jsem byla kolem pětadvacátého místa a věřila jsem, že bych se mohla ještě posunout o něco dopředu," uvedla Štěpánová.

"Celkem čtyřikrát jsem spadla. Jak jsem si to pak dojížděla, stálo mě to hodně sil. A ty mi potom chyběly," mrzelo Tvarůžkovou.

Říman ve třiadvacítce dlouho bojoval o medaili a jezdil ve čtyřčlenné skupince, která se vytvořila za vedoucím Britem Thomasem Meinem. Vypadl z ní až v závěrečném šestém kole. Nakonec zaostal za bronzem o čtvrt minuty.

"Chybou bylo, že jsem neskákal překážky. V každém kole jsem kvůli tomu něco ztratil a musel jsem si to dojíždět. V posledním kole jsem právě tam ztratil kontakt a to bylo rozhodující. I s pátým místem jsem spokojený, i když mě trochu mrzí, že to nevyšlo na bednu," konstatoval Říman.

V závodě juniorek si zpočátku vedla z českých reprezentantek nejlépe Julia Kopecky, ve druhé polovině závodu se ale propadla na konečné osmé místo. Bedrníková dojela šestá s mankem minuty a 47 sekund na vítěznou Britku Zoe Backstedtovou, na pódium měla ztrátu 42 vteřin.

"Snažila jsem se tam být hned od začátku, aby mi to neujelo. Postupně jsem se rozjížděla, bohužel už se mi to ke konci nepovedlo více dojet, ale jsem i tak hodně spokojená a cením si i šestého místa," uvedla Bedrníková.

Zkrácený SP bude pokračovat 20. prosince v belgickém Namuru.

Úvodní závod SP v cyklokrosu v Táboře:

Muži elite (25,75 km): 1. M. Vanthourenhout 1:02:43, 2. Iserbyt -5, 3. Van Aert -12, 4. Toon Aerts (všichni Belg.) -18, 5. Van der Haar -21, 6. Van Kessel (oba Niz.) -51, 7. Hermans -1:01, 8. Soete (oba Belg.) -1:05, 9. Kuhn (Švýc.) -1:27, 10. D. Sweeck (Belg.) -1:42, ...26. Boroš -3:51, 34. Mayer (oba ČR) -5:59.

Ženy elite (19,35 km): 1. Brandová 53:43, 2. Alvaradová -24, 3. Betsemaová (všechny Niz.), 4. Vasová (Maď.) obě -32, 5. Worstová -50, 6. Pieterseová (obě Niz.) -1:22, ...29. Štěpánová -4:51, 30. Tvarůžková -5:04, 34. Vaníčková -6:06, 39. Švihálková -7:12, 41. Ungermanová -7:30, 45. Mudříková (všechny ČR) -2 kola.

Muži do 23 let (19,35 km): 1. Mein 49:19, 2. Turner (oba Brit.), 3. Feijoo Alberte (Šp.) oba -31, ...5. Říman (ČR) -46, 18. Vaníček -3:14, 19. Hula -3:15, 20. Kučera (všichni ČR) -3:49.

Junioři (16,15 km): 1. Stránský (ČR) 41:22, 2. Masciarelli (It.) -7, 3. Fiala -13, ...6. M. Kopecký -35, 10. Jindřich -1:04, 16. Dostál -1:28, 18. Seeman -1:42, 20. Doležal -1:45, 24. Kubík -2:35, 28. Frühauf (všichni ČR) -4:00.

Juniorky (12,95 km): 1. Backstedtová (Brit.) 38:18, 2. Schreiberová (Luc.) -11, 3. Bramatiová (It.) -1:05, ...6. Bedrníková -1:47, 8. Kopecky -2:18, 12. Růžičková -3:15, 15. Jeřábková -4:03, 17. Drbohlavová (všechny ČR) -4:26.