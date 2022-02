Závod slalomářů vyhrál Francouz Noël, Krýzl a Zabystřan nedokončili

Jen-čching (Čína) - Francouzský lyžař Clément Noël je olympijským vítězem ve slalomu. Nejcennější medaili si zajistil díky nejrychlejšímu času ve druhém kole, po první jízdě byl šestý se ztrátou 38 setin sekundy na čelo. Stříbro získal vítěz kombinace z her v Pekingu Rakušan Johannes Strolz a 34 let po svém otci Hubertovi vyrovnal zlatem a stříbrem jeho bilanci z OH v Calgary. Třetí skončil úřadující mistr světa Nor Sebastian Foss-Solevaag. Čeští reprezentanti Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan nedokončili první kolo.

Noël poslední mužský individuální závod v olympijském areálu Jen-čching vyhrál suverénně. V součtu časů porazil Strolze, nejrychlejšího závodníka prvního kola, o 61 setin. Foss-Solevaag udržel svoji průběžnou pozici, od zlatého doublu po triumfu na loňském mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo jej dělilo sedm desetin.

Výsledky sjezdového lyžování na ZOH v Pekingu

Muži - slalom: 1. Noël (Fr.) 1:44,09 min. (54,30+49,79), 2. Strolz (Rak.) -0,61 (53,98+50,78), 3. Foss-Solevaag -0,70 (53,98+50,81), 4. Kristoffersen (oba Nor.) -0,79 (53,94+50,94), 5. Meillard -0,80 (54,22+50,67), 6. Yule (oba Švýc.) -0,86 (55,06+49,89), 7. Strasser (Něm.) -0,93 (54,25+50,77), 8. Razzoli (It.) -0,96 (54,79+50,26), 9. Popov (Bulh.) -1,06 (54,62+50,53), 10. Chorošilov (Rus.) -1,08 (54,63+50,54), ...Krýzl, Zabystřan (oba ČR) nedokončili 1. kolo.