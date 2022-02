Závod sdruženářů na velkém můstku vyhrál Nor Graabak, Vytrval dojel osmnáctý

Čang-ťia-kchou (Čína) - Olympijský závod sdruženářů se skokem na velkém můstku vyhrál Nor Jörgen Graabak, jenž vylepšil své druhé místo ze středního můstku. Jan Vytrval finišoval v mrazivém počasí v Čang-ťia-kchou po deseti kilometrech osmnáctý, zbylí členové českého kvarteta skončili ve třetí desítce.

Norský triumf umocnil Jens Luraas Oftebro, jenž skončil druhý čtyři desetiny za Graabakem. Bronz v závěrečném spurtu vedoucí trojice získal třiatřicetiletý Japonec Akito Watabe.

Smutným hrdinou závodu byl Jarl Magnus Riiber. Hvězdný Nor se teprve v pondělí dostal po deseti dnech z izolace, kam musel po pozitivnímu testu na koronavirus po příletu do Pekingu a přišel kvůli tomu o závod na středním můstku. Úřadující trojnásobný vítěz Světového poháru a čtyřnásobný mistr světa vyhrál suverénně skokanskou část a do běhu vyrážel s náskokem 44 sekund. Většinu z něj ale ztratil už zhruba po dvou kilometrech na konci prvního okruhu, kdy vjel do špatného koridoru a musel se vracet. Poté se ještě držel ve vedoucí skupině, z ní ale dva kilometry před cílem odpadl a dojel vyčerpaný osmý.

Jeho třicetiletý krajan Graabak zopakoval na velkém můstku triumf ze Soči 2014. Pro celkově už třetí olympijské zlato si dojel z dvanáctého místa po skoku, když se podobně jako v předchozím závodu v Pekingu dostal do čela až v dramatickém finiši. Šampion ze středního můstku Vinzenz Geiger z Německa byl dnes sedmý.

Vytrval si v běhu polepšil oproti skokanské části o pět míst a dojel osmnáctý s dvouminutovou ztrátou. Bronzový medailista z juniorského mistrovství světa v roce 2018 tak dosáhl na svůj nejlepší výsledek mezi muži. "Takže spokojenost," usmál se a doufal, že mu to pomůže do další kariéry: "Je pěkné, že i když se nedaří, tak je aspoň jeden výsledek. Je to pozitivní a jsem rád."

K životnímu závodu se odrazil na můstku. Po skokanské části byl třiadvacátý. "Na můstku se mi to povedlo, skočil jsem svůj druhý nejlepší skok tady a věděl jsem, že se dokážu posunout v běhu," řekl třiadvacetiletý rodák z Jilemnice. V třeskutém mrazu se klepal zimou. "Hrozný to je na trati všude, ale nejhorší to je v cíli, když člověk rozmrzá," dodal a utíkal se zahřát.

Tomáš Portyk, jenž byl na středním můstku nejlepší z Čechů dvacátý, měl před cílem podobný problém jako Riiber. I on se musel vracet na správnou trasu a skončil sedmadvacátý. Ondřej Pažout a Lukáš Daněk se seřadili na 29. a 30. místě.

Severská kombinace (velký můstek/10 km):

1. Grabaak 27:13,3, 2. J. L. Oftebro (oba Nor.) -0,4, 3. Watabe (Jap.) -0,6, 4. Faisst (Něm.) -3,3, 5. Greiderer -11,8, 6. Lamparter (oba Rak.) -18,0, 7. Geiger (Něm.) -31,2, 8. J. M. Riiber (Nor.) -39,8, 9. Ilves (Est.) -1:00,2, 10. Schmid (Něm.) -1:00,8, ...18. Vytrval -2:03,8, 27. Portyk -3:07,3, 29. Pažout -3:16,4, 30. Daněk (všichni ČR) 3:54,0.