Závod s hromadným startem v Engadinu ovládli Bolšunov a Stupaková

Engadin (Švýcarsko) - Už jistý vítěz Světového poháru v běhu na lyžích Rus Alexandr Bolšunov vyhrál suverénně závod na 15 km klasicky s hromadným startem v Engadinu. Šampion letošní Tour de Ski zaútočil v posledním okruhu a cílem projel s náskokem 18 sekund před norskou dvojicí Johannes Hösflot Klaebo a Paal Golberg. Ženskou desítku ovládla rovněž Ruska Julia Stupaková. Kateřina Razýmová krátce po startu spadla, přesto bodovala na 27. místě.

Český reprezentant Michal Novák obsadil 31. místo o devět desetin sekundy za Italem Federicem Pellegrinem, jenž zabral poslední bodovanou pozici. Do nedělního stíhacího závodu na 50 km volnou technikou vyrazí Novák s odstupem 1:13,5 minuty za prvním Bolšunovem.

"V závěru, kde se rozhodovalo, mi lyže nejely tak, jak bych potřeboval. Navíc už jsem byl bez energie, takže mě v cíli těsně přeskočil Pellegrino, což je škoda. Ale byla tu velká konkurence, závod byl skvěle obsazený, tak jsem rád, že se mi podařilo alespoň vylepšit výsledek podle startovního čísla," uvedl v tiskové zprávě lyžařského svazu Novák, který běžel s číslem 36.

Oproti světovému šampionátu v Oberstdorfu se lyžaři posunuli o zhruba 1000 metrů výš. "Nadmořská výška byla hodně znát. Cítil jsem, že mi chybí kyslík. Bolely mě svaly, měl jsem slabost, trochu se mi točila hlava. S ohledem na to nebyl průběh závodu špatný," komentoval Novák fakt, že se běželo ve výšce zhruba 1800 metrů nad mořem.

"Závod dost ovlivnil také vítr, kvůli kterému bylo dobré schovat se ve skupině. Ale ještě větší roli bude hrát zítra, protože pojedeme na takových otevřených pláních. Bude to zajímavé," prohlásil.

Čtyřiadvacetiletý ruský lyžař vyhrál 23. distanční závod v SP, čímž se v historickém pořadí mezi muži dotáhl na čtvrtého Nora Pettera Northuga. Rekordmanem je s 45 triumfy norská legenda Björn Dählie.

Bolšunovovu tempu nestačil tentokrát ani Klaebo, takže nedošlo na reprízu jejich souboje z maratonu na mistrovství světa v Oberstdorfu, po němž byl norský lyžař za incident v cílové rovince diskvalifikován z prvního místa.

Také Stupakovová po zrychlení v závěru zvítězila s přehledem o sedm sekund před Norkou Heidi Wengovou, třetí byla Švédka Ebba Anderssonová. Na pátém místě skončila Američanka Jessie Digginsová, která už má jisté prvenství v celkovém hodnocení SP. Teoreticky je ve hře ještě malý křišťálový globus za distanční závody - v jejich hodnocení před nedělní třicítkou ztrácí na vedoucí Digginsovou druhá Anderssonová 43 bodů a třetí Stupaková 44.

Razýmová na prvním kilometru po kolizi se soupeřkami upadla, zlomila hůlku a ztratila kontakt s čelem závodu. "Dá se říct, že pro mě dnešní závod skončil na prvním kilometru, kdy mě srazila Němka Victoria Carlová. Spadla jsem a přehnalo se kolem mě celé startovní pole. Navíc jsem měla zlomenou hůl," líčila kritický okamžik v tiskové zprávě svazu.

Na prvním mezičase po druhém kilometru figurovala až na 50. místě se ztrátou přes 20 sekund na čelo. Pak se postupně posouvala dopředu, ale na ty nejlepší se už ve větru dotáhnout nedokázala. "Naštěstí není ta ztráta velká, od nejlepší patnáctky mě dělí nějakých patnáct vteřin, takže to pro zítřejší třicítku není nic zásadního. Pocitově se mi jelo dobře, ani s tou nadmořskou výškou jsem neměla problémy," doplnila Razýmová.

Za Stupakovou, druhou ženou průběžného pořadí SP, zaostala o 1:25,6 minuty.

Kvůli zánětu v zápěstí chybí v Engadinu norská hvězda Therese Johaugová, čtyřnásobná mistryně světa z Oberstdorfu.

SP v běhu na lyžích v Engadinu - závody s hromadným startem klasicky:

Muži (15 km): 1. Bolšunov (Rus.) 34:07,1, 2. Klaebo -18,4, 3. Golberg (oba Nor.) -18,9, 4. Burman (Švéd.) -20,0, 5. Krüger (Nor.) -21,2, 6. Malcev (Rus.) -24,2, 7. Niskanen (Fin.) -27,4, 8. Holund -31,2, 9. Nyenger (oba Nor.) -39,2, 10. Červotkin (Rus.) -40,9, ...31. Novák -1:13,5, 61. Fellner (oba ČR) -2:11,9.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 26 závodů): 1. Bolšunov 1725, 2. Jakimuškin (Rus.) 780, 3. Pellegrino (It.) 614, 4. Klaebo 613, 5. Malcev 600, 6. Manificat (Fr.) 597, ...35. Novák 174, 80. Šeller 36, 115. Pechoušek 10, 118. Černý 10, 123. Kalivoda 8, 135. Fellner 5, 136. Knop (všichni ČR) 5.

Ženy (10 km): 1. Stupaková (Rus.) 25:13,3, 2. H. Wengová (Nor.) -7,1, 3. Anderssonová (Švéd.) -8,5, 4. Gimmlerová (Něm.) -16,4, 5. Digginsová (USA) -20,7, 6. Hennigová (Něm.) -28,2, 7. Fossesholmová (Nor.) -29,7, 8. Ribomová (Švéd.) -31,9, 9. Sorinová (Rus.) -36,4, 10. Carlová (Něm.) -42,4, ...27. Razýmová -1:25,6, 42. Nováková -2:03,0, 53. Janatová (všechny ČR) -2:44,5.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 26 závodů): 1. Digginsová 1297, 2. Stupaková 1019, 3. Anderssonová 931, 4. Brennanová (USA) 897, 5. Sorinová 811, 6. Něprjajevová (Rus.) 733, ...19. Razýmová 366, 41. Janatová 116, 48. Beranová 87, 71. Hynčicová 29, 96. Nováková (všechny ČR) 12.