Závod motokrosového MS v červenci v Lokti zřejmě nebude

Praha - Závod motokrosového mistrovství světa se v červenci v Lokti nad Ohří zřejmě neuskuteční. Pořadatelé ve spolupráci s Autoklubem České republiky chtějí o této možnosti jednat v nejbližších dnech s promotérem šampionátu. Za předpokladu, že na závod budou moci přijet motokrosaři i zahraniční fanoušci, jsou ale připraveni akci uspořádat. Nebrání se ani změně termínu.

"Promotér momentálně upravuje termíny závodů, ale nás zatím neoslovil. Ve středu jsme ale už jednali s prezidentem Autoklubu (Janem Šťovíčkem), že kontaktujeme jeho s tím, že by se závody měly zrušit. Nevíme, co bude. Pokud se neotevřou hranice, jsou pro nás závody o ničem. Nepřijedou závodníci ani diváci. V tuto chvíli to vidíme hodně špatně," řekl ČTK ředitel závodu Zdeněk Dvořák.

Závody motokrosového MS se mají na západě Čech konat 25. a 26. července, aktuálně přerušený seriál se podle plánů promotéra Infront Moto Racing má rozběhnout na začátku července v Rusku. V rychlém sledu se pak mají konat závody v Lotyšsku, Itálii a Česku. I v srpnu jsou poté v kalendáři MS čtyři díly.

"Začneme jednat o zrušení závodů, rozhodnutí je ale na promotérovi. My nemáme problém závod uspořádat, na jeho přípravu potřebujeme dva týdny," uvedl Dvořák. Představitelé Automoto klubu Loket již zaplatili promotérovi více než dva milionů korun a v dubnu by měli poslat další splátku z celkem osmimilionového poplatku. "Doporučujeme, aby se již zaplacené poplatky přesunuly do roku 2021," doplnil ředitel závodu.

Loketští pořadatelé by se nebránili případnému posunu termínu. "Když se ale podíváte na aktuální upravený kalendář, tak tam až do listopadu prakticky není místo," podotkl Dvořák s tím, že pro organizátory je klíčové, aby mohli přijet diváci ze zahraničí. Hranice České republiky jsou ale momentálně zavřené a termín, kdy se otevřou, neexistuje. "Z peněz od diváků, kterých je vždy padesát procent zvenku, jsme platili poplatky," podotkl.

Motokrosový areál Loketské serpentiny je momentálně zavřený. "Nejprve z důvodů rozhodnutí vlády, poté ale i proto, že je sucho a hodně se tam práší. Pokud by se někdo ozval, že zde chce trénovat, tak se můžeme domluvit, že trať připravíme," uvedl Dvořák. S ohledem na ekonomické náklady s tím v nejbližších dnech ale moc nepočítá.