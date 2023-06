Závod historických automobilů vyhrál Verdonič s vozem Tatra 57 Sport Cabrio

Praha - Absolutním vítězem závodu historických automobilů 1000 mil československých se stal Peter Verdonič s vozem Tatra 57 Sport Cabrio z roku 1932. Účastníci tradičního závodu dorazili k pražskému Národnímu technickému muzeu v Praze na Letné dnes večer. Za sebou měli třídenní cestu do Bratislavy a zpátky. V cíli je i přes deštivé počasí vítaly dvě stovky diváků. S obdivem si prohlíželi a fotografovali historické vozy i posádky, z nichž některé k tomu zvolily dobové oblečení.

Fotogalerie

Závodníci vyrazili z Prahy ve čtvrtek, na trasu dlouhou přibližně 1000 kilometrů vyjelo celkem 116 posádek. Automobily musí být podle pravidel vyrobené do modelového roku 1939.

"Nad prvním ročníkem tehdy převzal záštitu prezident Tomáš Garrigue Masaryk, proto je nám ctí, že letošní ročník má záštitu obou prezidentů, Petra Pavla i Zuzany Čaputové," uvedl ředitel soutěže Jiří Patočka.

Na startu byly i tři vozy, které jely původních 1000 mil československých. Aero 750 Sport bylo postaveno speciálně pro tento závod, s vozem Praga Alfa v roce 1933 zvítězil Petr Mucha, třetím vozem byla Tatra 77 z roku 1934.

Závod byl rozdělen do tří etap, první vedla z Prahy na Bratislavský hrad. Druhá na území Slovenska vedla přes Pezinskou Babu či hrad Devín, poslední část ze Slovenska zpět do Prahy. Nejelo se na rychlost, ale jako jízda pravidelnosti. Úkolem závodníků bylo se co nejvíce přiblížit průměrné rychlosti 45 kilometrů v hodině a zároveň plnit i další dílčí úkoly.

První ročník závodu 1000 mil československých odstartoval 10. června 1933. Byl to rychlostní závod na tehdy nejdůležitější domácí silniční trase Praha - Kolín - Německý (nyní Havlíčkův) Brod - Jihlava - Velké Meziříčí - Brno - Břeclav - Bratislava. Celkem tedy téměř 1600 kilometrů ostré jízdy bez odpočinku a navíc za plného provozu. Za vzor organizátorům posloužil slavný italský závod Mille Miglia a cílem soutěže byla prezentace československého automobilového průmyslu.

Závod se jel ještě v letech 1934 a 1935 a byl krátce obnoven v letech 1970 a 1972. Od roku 2015 se závod jezdí znovu a pořádá ho Spolek 1000 mil československých spolu s Veteran Car Clubem Praha, Autoklubem ČR, Veterán klubem Bratislava a Národním technickým muzeem.