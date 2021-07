Závod GP v Praze vyhrál Polák Janowski, Kvěch byl třináctý

Praha - Úvodní závod plochodrážního seriálu Grand Prix v Praze vyhrál Polák Maciej Janowski. Na divokou kartu startující český jezdec Jan Kvěch byl se čtyřmi body třináctý. Do závodu zasáhl z pozice náhradníka v jedné jízdě i Daniel Klíma a připsal si bod.

Fotogalerie

Překvapivě už v semifinále skončil závod pro Bartosze Zmarzlika. Šestadvacetiletý polský jezdec, který obhajuje titul světového šampiona a může letos završit zlatý hattrick, opanoval loni na břevnovském oválu stadionu Markéta oba závody. Tentokrát však vyhrál z pěti základních rozjížděk jedinou a v boji o finále zůstal za dvěma postupovými pozicemi.

Ve finálové jízdě neudržel nervy na uzdě Švéd Fredrik Lindgren a poté, co najel do pásky, byl vyloučen. Janowski se nakonec dokázal prodrat před nejlepšího plochodrážníka základní části Emila Sajfutdinova z Ruska. Třetí skončil Brit Tai Woffinden, trojnásobný světový šampion z let 2013, 2015 a 2018.

Janowski slavil v české metropoli vůbec poprvé v kariéře. "Posledních pár let se mi tady moc nedařilo, ale dneska jsem se cítil opravdu velmi dobře. Skvělou práci odvedl můj tým, měl jsem výborně nastavenou motorku a jsem rád, že to takhle vyšlo. Moc jsem si ten dnešní večer užil," uvedl Janowski.

Pro Kvěcha začal závod smolně. Poprvé šel na scénu ve druhé jízdě, po dobrém startu projel první zatáčkou jako vedoucí jezdec, ale pak ho poslal k zemi Lindgren a pro Švéda to znamenalo první dnešní vyloučení. Už ve čtvrté jízdě na sebe narazili poslední dva šampioni Woffinden a Zmarzlik, oba však dokázal porazit Dán Leon Madsen.

V šesté jízdě se Kvěch představil znovu. Tentokrát byl po pádu vyloučen polský jezdec Krzysztof Kasprzak, což devatenáctiletému českému talentu přihrálo další bodovou jistotu. Mistr světa z roku 2017 Australan Jason Doyle navíc vzápětí najel do pásky a místo něho nastoupil Klíma. Kvěch si pak vyjel v deváté rozjížďce další bod a udržoval si naději na kýžené semifinále, svou sbírku už však potom nerozšířil.

"V první jízdě jsem spadnul, takže ten začátek byl trošku slabší. Byl jsem trošku otřesený, ale není to lehké s takovým začátkem. Myslím, že to mohlo být celkově lepší a mohl jsem udělat více bodů, ale pocit z toho určitě nemám špatný. Dneska se vyspím a bude se těšit a soustředit na zítra," řekl novinářům Kvěch.

Grand Prix České republiky, závod MS na ploché dráze v Praze: Finále: 1. Janowski (Pol.), 2. Sajfutdinov (Rus.), 3. Woffinden (Brit.), 4. Lindgren (Švéd.), ...další pořadí 13. Kvěch (ČR).