Závod F1 v Bahrajnu přerušila hrozivá Grosjeanova nehoda

Manáma - Velká cena Bahrajnu formule 1 byla krátce po startu přerušena kvůli hrozivé nehodě Romaina Grosjeana. Vůz pilota Haasu po nárazu do bariéry explodoval, čtyřiatřicetiletý Francouz však podle prvních informací vyvázl bez vážnějších zranění a utrpěl pouze lehké popáleniny.

Grosjeanův monopost se při nárazu rozpůlil a po explozi začal hořet. Francouzský jezdec po více než půlminutě v plamenech dokázal sám z hořícího monopostu vyskočit a hned se ho ujali záchranáři, kteří na místě nehody stejně jako hasiči okamžitě zasahovali. Grosjean poté v doprovodu lékařů odešel do sanitky.

"Je v pořádku. Má lehké popáleniny na rukou a kotnících. Je při vědomí, v šoku a teď ho v nemocnici čekají všechny potřebné prohlídky," řekl v televizním rozhovoru šéf stáje Haas Günther Steiner. "Když něco takového vidíte, tak si jen říkáte: Snad bude mít štěstí," uvedl.

"Musím poděkovat záchranářům, kteří odvedli skvělou práci a dostali ho z ohně velmi rychle. Bylo to neuvěřitelné," prohlásil Steiner. "Bylo to obrovské překvapení, takovou nehodu a takový oheň jsem dvanáct let nezažil," řekl řidič lékařského vozu Alan van der Merwe.

"Romain se sám dostal ven, což je neuvěřitelné po takové nehodě. Jen to ukazuje, že všechna opatření, jako bezpečnostní pásy, bariéry nebo bezpečnostní rámy (halo) fungují tak, jak mají. Kdyby něco z toho tady nebylo, tak to dopadlo jinak," přidal Van der Merwe, kterému v průběhu televizního rozhovoru přišel Steiner poděkovat za Grosjeanovu záchranu.