Závod F1 v Ázerbájdžánu vyhrál Pérez, v čele MS zůstal Verstappen

Baku - Dramatickou Velkou cenu Ázerbájdžánu vozů formule 1 vyhrál mexický jezdec Sergio Pérez. Pilot Red Bullu uspěl po nehodě týmového kolegy Maxe Verstappena čtyři kola před koncem a následné chybě Lewise Hamiltona po restartu. Britský pilot Mercedesu, který po obnovení závodu probrzdil a vyjel mimo trať, skončil až patnáctý a přišel o možnost vrátit se do čela MS. První v šampionátu zůstal s náskokem čtyř bodů Verstappen.

"Závody v Baku jsou prostě šílené. Je mi lito Maxe, protože si zasloužil vyhrát a vůbec by bylo skvělé získat double. I tak to nakonec dopadlo dobře," řekl po závodě před kamerami Pérez. "Měli jsme štěstí. Ten restart byl z mé strany špatný a Hamilton se tlačil do vedení. Naštěstí ale nevybral zatáčku a nakonec jsme to udrželi. Tenhle výsledek je pro mě i tým velkým povzbuzením," dodal.

Pérez si tak oproti startu polepšil o pět příček, slaví první vítězství v sezoně a druhé v kariéře. Druhý dojel do cíle Sebastian Vettel z Aston Martinu a třetí Pierre Gasly z AlphaTauri. Vedle Verstappena, který doplatil na defekt, potkaly podobné potíže také Lance Strolla.

Hamiton naopak přerušil sérii 54 bodovaných závodů a neuspěl ani jeho týmový kolega Valtteri Bottas, který dojel dvanáctý. Mercedes tak vyšel v Baku naprázdno a v Poháru konstruktérů tak už ztrácí na vedoucí Red Bull 26 bodů.

"Je to přirozeně trapná zkušenost. Makali jsme celý víkend na tom, abychom se vrátili do nejlepší desítky, já sám jsem do toho dal všechno, a pak to na konci takhle ztratím. Dneska jsme měli pořádnou smůlu. Musíme se z toho sebrat a vrátit se příště ještě silnější," uvedl pro Sky Sports Hamilton.

Mexičan Pérez se dral za úspěchem hned od úvodu závodu, kdy poskočil na čtvrté místo. Vítěz kvalifikace Charles Leclerc sice zprvu vedení udržel, nicméně v dalších kolech doplatil na dlouhé cílové rovince na pomalejší tempo svého ferrari a postupně se přes něj přehnali jak Hamilton, tak i Verstappen s Pérezem.

Leclerc proto už v 10. kole zastavil pro první výměnu pneumatik. Hamilton ho následoval o dvě kola později, avšak při své zastávce se zdržel kvůli problémům s levou zadní gumou 4,6 sekundy. Toho využil jak Verstappen, který měl naopak výměnu za 1,9 vteřiny, tak i Pérez a oba se po svých zastávkách vrátili na trať před Brita. "V prostředním sektoru jsou rychlejší než my,“ posteskl si pak úřadující šampion, když Mexičana následně nepředjel ani se systémem DRS a zůstal třetí.

Dvacet kol před koncem havaroval po defektu pravé zadní pneumatiky do té doby čtvrtý Stroll a na okruh musel safety car. Verstappen tak sice přišel o šestivteřinový náskok před Pérezem, ale po restartu vedení udržel.

Když už se tak zdálo, že si Verstappen dojede pro druhé vítězství za sebou, čtyři kola před koncem dostal stejně jako před ním Stroll na cílové rovince defekt a narazil do zdi. Ačkoli vyvázl zdravotně v pořádku, ihned po výlezu z kokpitu rozzlobeně kopl do pneumatiky svého vozu. "Neměli jsme žádné náznaky jako vibrace, ztrátu tlaku, nic, žádné varování," zlobili se inženýři Red Bullu a na twitteru vyvěsili rudě rozlíceného emotikona.

Závod byl na několik desítek minut přerušen a v tu chvíli se zdálo, že se do čela MS vrátí Hamilton, kterému stačilo dojet po restartu z pevných pozic na druhém místě. Jenže při následném útoku na čelo probrzdil, vyjel mimo trať a v posledních dvou kolech už nestihl nic jiného, než se dostat na nebodované 15. místo.

"Promiňte, chlapi," kál se pak v kokpitu úřadující šampion, zatímco Red Bull slavil nejen Pérezův triumf, ale i Verstappenovo setrvání v čele MS.

Pořadí Velké ceny Ázerbájdžánu:

1. Pérez (Mex./Red Bull) 2:13:36,410, 2. Vettel (Něm./Aston Martin) -1,385, 3. Gasly (Fr./AlphaTauri) -2,762, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -3,828, 5. Norris (Brit./McLaren) -4,754, 6. Alonso (Šp./Alpine) -6,382, 7. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -6,624, 8. Sainz (Šp./Ferrari) -7,709, 9. Ricciardo (Austr./McLaren) -8,874, 10. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -9,576.

Nejrychlejší kolo: neuděleno.

Průběžné pořadí (po 6 z 23 závodů): 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 105 b., 2. Hamilton (Brit./Mercedes) 101, 3. Pérez 69, 4. Norris 66, 5. Leclerc 52, 6. Bottas (Fin./Mercedes) 47.

Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 174, 2. Mercedes 148, 3. Ferrari 94, 4. McLaren 92, 5. AlphaTauri 39, 6. Aston Martin 37, 7. Alpine 25, 8. Alfa Romeo 2.