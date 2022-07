Závislost na digitálních technologiích hrozí 445.000 lidí nad 15 let

Praha - Závislost na mobilních telefonech, sociálních sítích či on-line hraní hrozí v Česku podle odborných odhadů 445.000 lidí nad 15 let. Zhruba u 125.000 z nich je pak riziko vysoké. Vyplývá to ze zprávy o digitálních závislostech za letošní rok, kterou schválila vládní rada pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti dosud připravovalo výroční zprávy o užívání nelegálních drog, alkoholu, tabáku a o hazardním hraní. Letos poprvé se zaměřilo na závislost na digitálních technologiích.

"Nadužívání internetu a digitálních technologií se týká poměrně velké části populace a je příčinou řady zdravotních poruch a negativních dopadů na jednotlivce i jeho okolí," uvedli autoři zprávy.

Závislost narušuje denní rytmus. Lidé mají nedostatek spánku a hůř se orientují v čase. Trpívají únavou, nesoustředěností, bolestmi hlavy, očí či zad. Kontakty se omezují na on-line prostředí. Ubývá fyzické aktivity, přibývá konfliktů ve vztazích. Školákům se zhoršuje prospěch, dospělým pracovní výkon. Závislost pak provázejí úzkosti, deprese či agresivita.

Na internetu jsou denně tři čtvrtiny dospělých. V mobilu internet používá 72 procent lidí. Víc než dvě třetiny se pohybují na sociálních sítích. Dospělí na internetu nejčastěji čtou zprávy a hledají informace, navštěvují sociální sítě a prohlížejí a kupují zboží. Digitální hry hraje téměř čtvrtina osob.

V pracovní dny tráví na síti lidé podle zprávy v průměru 130 až 150 minut, a to mimo práci a studium. O víkendu je to 160 až 180 minut. Muži jsou na internetu o 20 až 30 minut denně déle než ženy. Zatímco muži se víc věnují hraní her a sledování pornografie, ženy se pohybují víc na sociálních sítích a nakupují. Závislost hrozí podle zprávy šesti až sedmi procentům mužů a čtyřem až pěti procentům žen. S věkem riziko klesá, nejvyšší je u mladých do 25 let.

Při přepočítání se dá podle autorů odhadnout, že v Česku hrozí závislost asi 253.000 mužů a 192.000 žen, celkem tedy 445.000 lidí nad 15 let.

Cílem léčby je zkrátit čas využívání digitálních technologií a získat nad nimi kontrolu. Výsledkem nemá být abstinence. Mohla by totiž představovat překážku v práci, při studiu i v soukromí. V Česku je nyní 109 léčebných programů pro osoby, které technologie nadužívají. Pojišťovny ročně hradí léčbu 150 až 180 lidem.