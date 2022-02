Zavinily jsme si to samy, je to krok zpět, zlobila se Mills po prohře s Dánskem

Peking - České hokejistky ve svém třetím zápase na olympijských hrách v Pekingu nenavázaly na výkony ani výsledky z předešlých duelů a prohrály s Dánskem 2:3. Zkomplikovaly si tím boj o postup do čtvrtfinále, který jim o pár hodin později zajistilo vítězství Švédska nad Čínou 2:1. Kapitánka Alena Mills byla po závěrečné siréně zklamaná, věří ale, že Češky v úterý v přímém souboji o první místo porazí Japonsko a vrátí se ke své hře.

"Zavinily jsme si to samy. Od začátku jsme nehrály týmově a snažily se hrát moc individuálně a to se nám vymstilo. Ke konci už to bylo lepší, ale nemůžeme čekat, že to v posledních deseti minutách dotáhneme a vyhrajeme. Hraje se šedesát minut," řekla Mills novinářům.

Nespokojená byla zejména s první třetinou, po které byl stav nerozhodný 1:1. "Daly jsme jim hromadu prostoru, nedržely jsme se našich principů a nehrály jsme pospolu celá pětka. Asi nám chybí klid a trpělivost v koncovce. Odvaha se do té střely pořádně opřít. Probíraly jsme to s holkama a byla to jedna z věcí, co jsme chtěly dnes protrhnout. Nepodařilo se," uvedla jedenatřicetiletá útočnice. Tým neprobral ani apel trenérů o přestávkách. "Nijak jsme na to nezareagovaly. Jedním uchem dovnitř, druhým ven. Moc dlouho nám trvalo, než jsme se vzpamatovaly," řekla.

Hlavním cílem českých hokejistek přitom bylo navázat na předešlé výkony. "Bavily jsme se o tom, že chceme poslední dvě utkání navázat na to dobré a ještě přidat. A my jsme naopak ubraly. A to mrzí víc než výsledek. Tohle je pro nás obrovský krok zpět," připustila Mills. Uvědomuje si ale, že reprezentace stále může na turnaji uspět. V úterý proti Japonsku ale potřebují k posunu na první místo vyhrát. "Z dneška se musíme poučit a hrát naši hru. Japonky jsou kvalitní soupeř, mají rychlé přechody, naše nerozhodnost a nedůslednost by nás mohla stát hodně," dodala.