Závěrečné sjezdy v sezoně SP v Soldeu vyhráli Kriechmayr a Štuhecová

Soldeu (Andorra) - Poslední sjezd sezony ve finále Světového poháru v Soldeu vyhrál rakouský lyžař Vincent Kriechmayr. Závěrečný závod žen v nejrychlejší disciplíně patřil Ilce Štuhecové ze Slovinska, která porazila již jistou majitelku malého glóbu Italku Sofiu Goggiaovou.

Jednatřicetiletý Kriechmayr si pro vítězství dojel s náskokem devíti setin před Romedem Baumannem, který se na pódium dostal poprvé v probíhající sezoně. Třetí byl další Němec Andreas Sander, jenž zaostal o třináct setin.

Kriechmayr slaví čtvrtý sjezdový triumf v ročníku. Mistr světa z roku 2021 jako jediný dokázal narušit nadvládu Aleksandera Aamodta Kildeho, který vyhrál ve zbývajících šesti závodech a už před dvěma týdny si zajistil obhajobu malého glóbu za triumf v disciplíně.

V Andoře skončil norský lyžař na dělené šesté příčce se ztrátou tří desetin na Kriechmayra. Již jistý vítěz celkového pořadí Světového poháru Marco Odermatt ze Švýcarska, který ovládl sjezd na mistrovství světa, obsadil tentokrát se sekundovou ztrátou patnáctou příčku.

Závod ve sjezdu byl také rozlučkou s kariérou pro vicemistra světa z roku 2015 Travise Ganonga a stříbrného medailistu ze světového šampionátu i olympiády Johana Clareyho. V Soldeu obsadili dvacátou, respektive dvanáctou příčku.

Štuhecová vyhrála s půlsekundovým náskokem a po lednovém triumfu v Cortině si připsala druhý úspěch ve sjezdu v sezoně. Na třetím místě skončila Lara Gutová-Behramiová ze Švýcarska, která za dvaatřicetiletou Slovinkou zaostala o 81 setin.

Goggiaová druhým místem zakončila úspěšnou sezonu v nejrychlejší disciplíně. V devíti závodech si připsala pět vítězství a tři druhá místa. Potřetí za sebou navíc ovládla pořadí sjezdu a celkově získala malý glóbus počtvrté.

Finále SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra) - sjezd:

Muži: 1. Kriechmayr (Rak.) 1:26,59, 2. Baumann -0,09, 3. Sander (oba Něm.) -0,13, 4. Hemetsberger (Rak.) -0,23, 5. Paris (It.) -0,27, 6. Kilde (Nor.) a Casse (It.) oba -0,30.

Konečné pořadí sjezdu (po 10 závodech): 1. Kilde 760, 2. Kriechmayr 614, 3. Odermatt (Švýc.) 462, 4. Clarey (Fr.) 343, 5. Crawford (Kan.) 326, 6. Casse 288.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 38 závodů): 1. Odermatt 1842, 2. Kilde 1280, 3. Kristoffersen (Nor.) 1014, 4. Kriechmayr 953, 5. Meillard (Švýc.) 831, 6. Braathen (Nor.) 824, ...137. Zabystřan (ČR) 12.

Ženy: 1. Štuhecová (Slovin.) 1:30,35 2. Goggiaová (It.) -0,51, 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,81, 4. Brignoneová (It.) -0,96, 5. Puchnerová (Rak.) -1,01, 6. Johnsonová (USA) -1,02.

Konečné pořadí sjezdu (po 9 závodech): 1. Goggiaová 740, 2. Štuhecová 551, 3. Suterová (Švýc.) 309, 4. Curtoniová (It.) 308, 5. Puchnerová 273, 6. Gutová-Behramiová 272.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 38 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 2028, 2. Gutová-Behramiová 1067, 3. Vlhová (SR) 1025, 4. Brignoneová 989, 5. Goggiaová 880, 6. Mowinckelová (Nor.) 814, ...53. Dubovská (ČR) 132.

11:30 sjezd ženy.