Závěr her obstará hokejové finále a běžecký maraton žen

Peking - Na své majitele čeká v Pekingu už jen posledních dvanáct sad olympijských medailí. Program završí lyžařské maratony, finále hokejového turnaje mužů a curlingu. Z české výpravy se jako poslední dočkají olympijského startu dva členové posádky čtyřbobu. V neděli ve 13:00 SEČ začne slavnostní zakončení her, při němž českou vlajku ponese rychlobruslařka Martina Sáblíková, stejně jako ve Vancouveru před dvanácti lety.

Ruští hokejisté si vybrali slabší den při prohře s českým výběrem, když už bylo o jejich postupu ze skupiny rozhodnuto. Po výhře nad Švédskem po samostatných nájezdech budou hrát v neděli o zlato, které získali už v Pchjongčchangu. Finové jsou ve finále olympijského turnaje poprvé od roku 2006, kdy v rozhodujícím zápase v Turíně podlehli Švédům. V této sezoně svého finálového soupeře porazili v Helsinkách i v Moskvě a stali se vítězi Euro Hockey Tour. Slováci budou v sobotním zápase o 3. místo proti Švédům usilovat o vůbec první hokejovou medaili z her.

Nejrychleji v Pekingu jezdily německé dvojboby, které kompletně obsadily stupně vítězů. I ve čtyřkách nastoupí všichni tři medailoví piloti a Francesco Friedrich je opět nejžhavějším kandidátem na zlato. V této sezoně vyhrál sedm z osmi dílů Světového poháru, jen ve Svatém Mořici ho překvapivě předstihl lotyšský čtyřbob. Narušit „německý“ šampionát může nejspíš Kanaďan Justin Kripps, který se v Pchjongčchangu s Friedrichem rozdělil o zlato ve dvojkách a ve Světovém poháru je druhý.

Český pilot Dominik Dvořák s brzdařem Jakubem Noskem obsadili ve dvojbobech patnácté místo. Teď k nim přistoupí Jan Šindelář a Dominik Záleský a znovu bude jejich cílem útok na první desítku. Nejlepším výsledkem je šesté místo ve Světovém poháru v roce 2020 na téměř domácí dráze v Altenbergu. V této sezoně, v níž kvůli koronaviru museli často improvizovat, dojeli na stejné dráze dvanáctí. Při tréninkových jízdách byla první desítka většinou dost daleko.

Rychlobruslařské závody s hromadným startem jsou velkou loterií ve srovnání s disciplínami, v nichž rychlobruslaři bojují jen s časem. V tlačenici na dráze se během šestnácti kol může stát cokoli, a tak ani Nizozemka Irene Schoutenová, která v Pekingu suverénně vyhrála obě nejdelší tratě, není jasnou favoritkou. Martina Sáblíková nabídku startu odmítla, o postup do šestnáctičlenného finále bude usilovat jen Nikola Zdráhalová.

Ani Švéd Nils van der Poel, který v Pekingu ukořistil zlato na pětce i desítce, hromadný závod nejezdí. V této disciplíně se naopak cítí skvěle Belgičan Bart Swings, což dokázal stříbrem v Pchjongčchangu i vedením v nynějším Světovém poháru. Pokud v sobotu vyhraje, bude to pro Belgii teprve druhé zlato v historii zimních her. To první vybojovala krasobruslařská dvojice v roce 1948 ve Svatém Mořici.

Ruský běžec Alexandr Bolšunov každý ze svých čtyř startů na hrách proměnil v medaili a v sobotní padesátce bude obhajovat stříbro. Na rozdíl od minulých her se maraton pojede volnou technikou, ale Bolšunov ji ovládá stejně skvěle jako klasiku a určitě lépe než Fin IIvo Niskanen, který ho před čtyřmi lety jako jediný porazil.

Od loňska se padesátka ve Světovém poháru neběhá, ale když ještě byla v programu, vyhrál tři poslední závody právě Bolšunov. V boji o nejúspěšnějšího běžce her má větší šance než Nor Johannes Hösflot Klaebo, který stejně jako on dosud nasbíral dvě zlaté, stříbro a bronz, ale dlouhé tratě mu přece jen tolik nevyhovují.

To jeho krajanka a dvojnásobná olympijská vítězka Therese Johaugová má políčeno na třetí triumf. Z třicítky, která bude vůbec poslední disciplínou her, už má čtyři zlaté z mistrovství světa a stříbro ze Soči. Třiatřicetiletá běžkyně naznačila, že to v neděli může být její poslední závod v kariéře, v níž se až v Pekingu dočkala prvního individuálního zlata. Ve skiatlonu jí byla nejvážnější soupeřkou ruská vítězka Tour de Ski Natalia Něprjajevová a podobný obrázek lze očekávat i v neděli.

Maratony ve velkém mrazu a sílícím větru budou každopádně mimořádně těžkou zkouškou. Na startu bude i šest českých reprezentantů, pro něž je zatím nejlepším výsledkem v individuálních závodech 18. místo Michala Nováka ve skiatlonu.

Ve sjezdovém lyžování je s pěti zlatými nejúspěšnější zemí Švýcarsko a v závěrečném paralelním slalomu smíšených týmů může zopakovat triumf z Pchjongčchangu, kde měla tato disciplína premiéru. Z tehdejšího týmu zbyli Luca Aerni a Wendy Holdenerová, která už v Pekingu vybojovala bronz.

Do vyřazovacího pavouka šestnácti zemí naskočí i česká čtveřice Tereza Nová, Elese Sommerová, Kryštof Krýzl a Jan Zabystřan. Hned v prvním kole je čeká Francie, v jejíž sestavě ale chybí olympijský vítěz ve slalomu Clément Noël.

V krasobruslařské soutěži sportovních dvojic předvedli Číňané Suej Wej-ťin a Chan Cchung nejhodnotnější krátký program v historii a až za nimi se seřadily tři ruské páry. Mistři světa Anastasia Mišinová a Alexandr Galljamov jsou třetí stejně jako loni ve Stockholmu, kde je vynesla ke zlatu až skvělá volná jízda. V Pekingu se jim ale v úvodní soutěži družstev vůbec nepovedla. Sobotní vrchol se uskuteční už bez české dvojice. Jelizaveta Žuková s Martinem Bidařem po dvou pádech v krátkém programu skončili těsně za postupující šestnáctkou.

V mužském curlingu postoupily do finále stejné týmy jako na loňském mistrovství světa v Calgary, kde Švédové v boji o zlato porazili skotský kvartet, který v Pekingu reprezentuje Británii. I ve finále ženského turnaje je britský tým. Jeho soupeřem budou překvapivě Japonky, které v Calgary obsadily až 11. místo, ale teď v semifinále vyřadily švýcarské vítězky dvou předchozích šampionátů.