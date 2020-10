Zavedení náhradního výživného je ve sněmovním finále

Praha - Zavedení státního výživného za neplatiče alimentů bude Sněmovna schvalovat zřejmě v listopadu. O úpravy vládní předlohy se podle jejího projednávání v dnešním druhém čtení snaží Piráti. Chtějí zrušit ustanovení, podle kterého by stát vyplácel náhradní výživné nejvýše dva roky. Výše dávky by se podle pirátské strany měla odvíjet od životního minima. Podle vládního návrhu by měla činit maximálně 3000 korun měsíčně.

Proti náhradnímu výživnému se staví zejména ODS. Poslanec občanských demokratů Marek Benda upozornil na to, že stát nemůže stále přebírat povinnosti za své občany. "Pokládám tento návrh zákona za něco naprosto nemravného," řekl. Předloha tak bude v závěrečném schvalování čelit snaze ODS o zamítnutí. V úvodním kole Sněmovna takový návrh zamítla.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v podkladech k zákonu uvedlo, že by úřady mohly ročně dostat asi 24.000 žádostí o náhradní výživné a vyplatit by na něm mohly asi 861,3 milionu korun. Vymoci zpět by se mohla asi desetina částky.

Podmínkou pro výplatu nové dávky by bylo to, že rodič už začal peníze vymáhat po dlužníkovi v exekuci nebo u soudu. O náhradní alimenty by rodič žádal krajský úřad práce. Úřad by vyplácel měsíčně soudem stanovenou částku. Pokud druhý rodič poslal jen část peněz, stát by doplatil zbytek. Nejvýš by ale poskytl 3000 korun.

Příjemce by každé čtyři měsíce dokládal, že má na pomoc dál nárok a partner či partnerka mu na děti neplatí. Přeplatky by bylo nutné vrátit.