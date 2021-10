Zavedení klouzavého mandátu pro ministry z řad poslanců Senát zamítl

Praha - Zavedení dobrovolného klouzavého mandátu pro ministry z řad poslanců Senát dnes zamítl. Možnost členů vlády předat poslanecký mandát i dočasně náhradníkům tak nyní poslaneckou ústavní novelou uzákoněna nebude. Senátorům vadila navrhovaná dobrovolnost a také postavení náhradníka, pokud by za člena vlády nastoupil do Sněmovny. I v případě, že by ústavní novela byla přijata, kvůli přechodnému ustanovení by byla účinná až od dalšího volebního období.

"Řešením by mohl být povinný přechod poslaneckého mandátu," uvedl senátní zpravodaj předlohy Zdeněk Hraba (STAN). Mohlo by se podle něho stát, že v dolní komoře by zasedalo například 197 poslanců a tři náhradníci. Senátor Michael Canov (SLK) upozornil na to, že zatímco poslanci skládají slib podle ústavy, náhradníci by skládali slib podle zákona o sněmovním jednacím řádu. "Náhradníci by nebyli ani ústavními činiteli," míní. Vyvstala by podle Canova otázka, zda by tito členové dolní komory mohli hlasovat o ústavních zákonech. Ústavní novelu v navrhované podobě senátor označil za legislativní zmetek.

Klouzavého mandátu se obecně zastal Jiří Čunek (KDU-ČSL), v ústavním pořádku by podle něho měl být zaveden. "Je mnoho praktických důvodů, aby ministři mohli mít uvolněné ruce," uvedl.

Pro zamítnutí poslanecké ústavní novely hlasovalo v souladu s doporučením výborů 52 ze 71 přítomných senátorů. Prováděcí změnu sněmovního jednacího řádu a volebního zákona pak horní komora zamítla hlasy 51 ze 70 přítomných členů.

Poslanec Jakub Michálek (Piráti) za navrhovatele zdůraznil, že předloha není reakcí na nynější povolební situaci. Připustil, že se kvůli přechodnému ustanovení stala problematickou. Podle původních představ měl být klouzavý mandát zaveden podle Michálka už od začátku nynějšího volebního období.

Ústavní novelu připravili v minulém volebním období Piráti a podepsali se pod ni také poslanci SPD, STAN a vládního hnutí ANO. Kritici z řad ČSSD, KSČM nebo ODS se obávali toho, že v případě uzákonění klouzavého mandátu se ještě zvýší absence ministrů na jednání Sněmovny.

Novely zachovávaly možnost být členem vlády i poslancem. Poslanec, který by nastoupil do kabinetu, by se svého místa ve Sněmovně mohl podle předloh vzdát buď oznámením na schůzi dolní komory, nebo doručením notářského zápisu o tomto prohlášení do rukou jejího předsedy. Stejné formy už platí pro vzdání se poslaneckého mandátu. V případě ukončení vládního angažmá by bývalý člen kabinetu opět nastoupil do dolní komory.