Zavádění povinné maturity z matematiky možná čeká odklad

Praha - Zavádění povinné maturity z matematiky možná čeká dvouletý odklad na rok 2023. Předpokládá to pozměňovací návrh trojice koaličních poslanců ANO a ČSSD, který podpořil sněmovní školský výbor. Vláda ve školské novele předpokládá úplné zrušení plánované povinné maturity z matematiky. Podle platného zákona by studenti některých oborů museli poprvé skládat maturitní zkoušku z matematiky v roce 2021.

Pozměňovací návrh Kateřiny Valachové (ČSSD), Karla Raise a Iva Vondráka (oba ANO) podpořilo navzdory nesouhlasu ministerstva školství osm ze 14 přítomných členů výboru. Proti byli čtyři poslanci a dva se hlasování zdrželi.

Na maturitu z matematiky panují ve Sněmovně rozdílné názory i v jednotlivých poslaneckých frakcích. Výjimkou jsou Piráti, kteří prosazují zrušení povinnosti. Sami dříve předložili podobný návrh jako vláda. Sněmovna jej ale na konci ledna zamítla už v úvodním kole, když poslala do dalšího projednávání předlohu kabinetu.

Pirátský poslanec Lukáš Bartoň neuspěl ve výboru s úpravou, která by neúspěšným maturantům umožnila získat doklad o dosažené střední úrovni vzdělání, pokud by školu dokončili. Výbor naopak podpořil Raisův návrh, podle kterého by takoví lidé mohli ve zkrácené dvouleté době absolvovat učňovský obor.

Vládní návrh počítá s tím, že studenti by si mohli vedle povinné češtiny nadále vybrat mezi státní maturitou z matematiky, nebo z cizího jazyka. Státní zkouška by se navíc měla omezit jen na didaktické testy. Ústní a písemné maturity z jazyků by se měly přesunout zpět do škol.

Matematiku si loni na jaře vybrala zhruba pětina maturantů, ale 15,5 procenta z nich neuspělo. Bylo to o 6,3 procentního bodu méně než předloni. V předešlých letech neúspěšnost v matematice naopak rostla.