Zatýkání v Minsku, Moskva chystá policejní zálohy

Minsk/Moskva/Vilnius/Berlín - V běloruské metropoli dnes policie znovu zatýkala demonstranty odmítajícími Alexandra Lukašenka v prezidentském úřadu. Ruský prezident Vladimir Putin dnes oznámil, že na Lukašenkovu žádost nechal vytvořit policejní zálohy, které by byly nasazeny v sousední zemi, pokud by se tam situace vymkla kontrole. Takový okamžik ale zatím nenastal, řekl Putin televizi Rossija 1. Koordinační rada běloruské opozice odmítla jako nepřípustné formování ozbrojeného uskupení určeného k zásahu v Bělorusku, které se bouří proti autoritářskému režimu. Polská vláda vyzvala Rusko, aby od plánů intervence v Bělorusku "pod falešnou záminkou" upustilo. Ministři zahraničí členských států Evropské unie na neformální schůzce debatovali o sankcích proti běloruskému režimu a o tom, zda sankce uvalit i na Lukašenka.

"V rozhovoru s Alexandrem Grigorijevičem (Lukašenkem) jsme dospěli k závěru, že nyní taková potřeba neexistuje, a já doufám, že ani existovat nebude. Proto tuto zálohu nevyužíváme," poznamenal Putin v televizním rozhovoru podle agentury TASS o ruských policejních zálohách, připravených pomoci Lukašenkovi. Dodal, že vychází z toho, že všechny problémy, které v Bělorusku vyvstaly, se budou řešit klidným způsobem, podle ústavy a dalších zákonů. Putin připustil, že v Bělorusku problémy existují. "To je očividné, jinak by lidé nevycházeli do ulic," řekl.

"Odporuje to mezinárodnímu právu a postoji běloruské společnosti," zareagovala koordinační rada na Putinova slova o vytvoření intervenčního sboru. Podle rady lze pasáží obranných smluv o poskytnutí pomoci spojeneckému státu použít jedině v případě ozbrojeného napadení, ale demonstrace v Bělorusku mají "výlučně pokojný charakter".

Protesty v Bělorusku propukly po prezidentských volbách z 9. srpna, které podle úřadů pošesté vyhrál Lukašenko, tentokráte s více než 80 procenty hlasů, zatímco opoziční kandidátka Svjatlana Cichanouská získala deset procent. Hodně Bělorusů pokládá tento výsledek za zfalšovaný. Opozice, stejně jako Evropská unie, oficiální výsledek neuznává. Protesty, které nepotlačily ani brutální policejní zákroky v prvních dnech po volbách, pokračují třetí týden. K demonstracím se postupně přidaly stávky v řadě závodů.

V centru Minska se dnes večer sešlo opět několik tisíc lidí. Policejní těžkooděnci dav vytlačovali z náměstí, policie podle reportérů zatýkala jednotlivce. Lidé volali "Hanba!" a "Každý den (budou pokračovat protesty)!" uvedl nezávislý server Tut.by s tím, že pořádkové síly se z náměstí už prakticky stáhly a rozešla se i demonstrace.

Ještě dříve ale policisté odvezli na policejní stanici dvě desítky novinářů, domácích i zahraničních reportérů ze Západu i z Ruska, kteří se chystali protest sledovat. Podle policejní mluvčí důvodem bylo "ověření totožnosti a kontrola akreditací".

Jedním z hlavních témat dnešního neformálního zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Evropské unie byly sankce proti Lukašenkově režimu. "Diskutuje se o tom, zda prezidenta Lukašenka na sankční seznam zařadit, či nikoli," řekl novinářům šéf české diplomacie Tomáš Petříček. "Myslím, a to je i moje pozice, že Lukašenko na seznam patří, otázka je, jestli jej zařadit na seznam v tuto chvíli, či pokud se bude situace dále zhoršovat," uvedl. Vysvětlil, že je třeba zvážit, zda by okamžité uvalení sankcí na Lukašenka neohrozilo dialog, o který opozice režim žádá a jehož zahájení Evropská unie podporuje.

Podle informací ČTK unie počítá se sankcionováním asi 20 osob a Lukašenko mezi nimi zřejmě nebude. Konečné rozhodnutí ale ministři učiní až na řádném zasedání.