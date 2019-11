Zaťovič: Katastrofa, najednou jsme hráli jako žáčci

Ostrava - Podruhé během dvou týdnů hokejisté Brna ztratili zápas, ve kterém vedli o tři góly. Po nezdaru na Spartě dnes nedotáhli do vítězného konce ani utkání na ledě Vítkovic, v němž vedli na začátku třetí části 3:0. Po samostatných nájezdech nakonec odešli poraženi 3:4.

Před dvanácti dny Kometa v třetím dějství v Holešovicích vedla 4:1, aby prohrála 4:5. Dnes měla ještě 15 minut před koncem v Ostravě tři branky k dobru, zůstal jí však jen bod za porážku 3:4 v nájezdech.

"Dostali jsme gól a najednou tam byla strašná nervozita. Nevím z čeho, když jsme zápas měli pod kontrolou. Úplně jsme to pak odevzdali. Hráli jsme lajdácky, dělali jsme žákovské chyby," řekl po utkání novinářům útočník Komety Martin Zaťovič, který dnes vstřelil jeden ze tří gólů Brna.

Dvě třetiny to přitom vypadalo na pohodovou záležitost. Kometa využila tři přesilovky, soupeři nic výraznějšího ve hře nepovolila. "Fakt nevím. Zápas naprosto pod kontrolou, soupeř vůbec nevěděl, co hrát. A my dostaneme první gól a začneme hrát úplně něco jiného a úplně se rozklepeme jako pětiletí kluci," kroutil hlavou Zaťovič.

"Nechápu to. Musíme se podívat na video. Jedeme vždy ve dvou za bránu, tam dá soupeř puk před bránu a ten dává do prázdné. Jako žáčci. To se stávat v extralize a týmu jako Kometa nemůže," zlobil se Zaťovič.

I přesto, že Kometa počtvrté v řadě prohrála a popáté za sebou naplno nezabodovala, slova jako útlum a krize odmítá. "Není to útlum. Dneska jsme měli vyhraný zápas. Předváděli jsme, co jsme chtěli, přesilovky nám šly. Ale třetí třetina byla úplně katastrofa," řekl Zaťovič.

"Já klukům do hlavy nevidím, já hraju furt stejně, nebo chci hrát stejně. To jsou pak najednou takové chyby... Najednou odhazujeme puky a tvoříme věci, které tvořit nemáme. Ať se k tomu postaví každý sám," prohlásil.

Podle něj si hráči vyříkali některé situace už v šatně. "Už jsme si něco řekli v kabině. Je to osobní zodpovědnost hráčů. My, co jsme na ledě, si to musíme uhrát. Dostat puk ze třetiny a uhrát to. To jsme dnes nezvládli," dodal Zaťovič.